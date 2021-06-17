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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 1417

Близняшки-тхэквондистки из Актау не стали драться в финале турнира: Исход боя решили «камень, ножницы, бумага»

Сёстры-близняшки Айя и Сая Кенжегали отказались противостоять друг другу в финале турнира по тхэквондо и решили определить победителя между собой популярной игрой на руках.

Фото предоставили родители призёров
Республиканский турнир по тхэквондо среди мальчиков и девочек 2010-2011, 2012-2013 годов рождения прошёл с 9 по 13 июня в Кызылординской области. Мероприятие посвятили памяти героя Советского Союза Тайимбета Комекбаева.

Участниками соревнований стали более 800 спортсменов почти из всех регионов страны.

Нашу команду представили воспитанники мангистауской школы «Жас батыр» под руководством тренера Самата Джантлеуова.

Близняшки-тхэквондистки из Актау не стали драться в финале турнира: Исход боя решили «камень, ножницы, бумага»


Золотыми медалистами стали Абунасыр Кулыш (до 36 килограммов), Аян Багдат (до 32 килограммов), Нурдаулет Куралыков (до 30 килограммов), Адина Кошербаева (до 26 килограммов) и Айя Кенжегали (до 24 килограммов).

Серебряных наград удостоились Асылбек Алий (свыше 36 килограммов), Жанерке Байменова (до 30 килограммов), Алихан Капеш (до 28 килограммов), Исмаил Рзагалы (до 26 килограммов) и Сая Кенжегали (до 24 килограммов).

«Бронзу» завоевали Омаржан Коспаков (свыше 36 килограммов), Бибисара Самалханкажыкызы (до 34 килограммов), Нурсат Закария (до 32 килограммов), Сезым Нариманкызы (до 26 килограммов), Нурдаулет Сенгали (до 26 килограммов) и Абдуалим Рзагали (до 24 килограммов).



В финальном поединке за первое место в весовой категории до 24 килограммов вышли представительницы нашей команды - сёстры-близняшки Айя и Сая Кенжегали. Они не стали драться, а решили побороться за первое место, сыграв на руках «камень, ножницы, бумага». В итоге удача оказалась на стороне Айи Кенжегали.

Родители юных призёров хотели бы выразить благодарность за спонсорскую помощь руководству школы «Жас батыр» и тренеру Самату Джантлеуову.




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Близняшки-таеквондистки не стали драться в финале турнира: Исход боя решили «камень, ножницы, бумага»


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Комментарии ( 1 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 14:13
очень трогательно

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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