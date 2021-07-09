Квартиру в Актау подарили бронзовому призёру турнира «Қазақстан Барысы»

Участники республиканского турнира «Қазақстан Барысы» от Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов и Жасулан Танатов вместе со своим тренером по казакша курес Кайратом Бурбасовым встретились с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым.Аким области поздравил Нурдаулета Жарылгапова и его наставника с победой.- Для нас это большая победа и, несомненно, повод для гордости. За 10 лет существования турнира «Қазақстан Барысы» это первая награда, уехавшая в наш регион. Желаю Нурдаулету и дальше держать высокую планку, достигать ещё больших результатов. Очень радует, что в этом году спортсмены из Мангистауской области показали отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Мы надеемся, что эти достижения дадут новый импульс для спорта нашей области, — сказал аким области Серикбай Трумов.Как сообщает пресс-служба областного акимата, глава региона от имени всех мангистаусцев вручил Нурдаулету Жарылгапову ключи от квартиры в Актау, а его тренер Кайрат Бурбасов был удостоен денежного сертификата на 1 миллион тенге.