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ЛАДА.kz » Спорт

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 13:37

Просмотров: 272

Квартиру в Актау подарили бронзовому призёру турнира «Қазақстан Барысы»

Нурдаулет Жарылгапов стал обладателем бронзовой медали турнира «Қазақстан Барысы». Квартира для спортсмена и денежная премия тренеру Кайрату Бурбасову стали подарками за спортивный успех. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Обладатель новой квартиры в Актау Нурдаулет Жарылгапов. Фото акимата Мангистауской области
Участники республиканского турнира «Қазақстан Барысы» от Мангистауской области Нурдаулет Жарылгапов и Жасулан Танатов вместе со своим тренером по казакша курес Кайратом Бурбасовым встретились с акимом Мангистауской области Серикбаем Трумовым.

Аким области поздравил Нурдаулета Жарылгапова и его наставника с победой.

- Для нас это большая победа и, несомненно, повод для гордости. За 10 лет существования турнира «Қазақстан Барысы» это первая награда, уехавшая в наш регион. Желаю Нурдаулету и дальше держать высокую планку, достигать ещё больших результатов. Очень радует, что в этом году спортсмены из Мангистауской области показали отличные результаты на соревнованиях различного уровня. Мы надеемся, что эти достижения дадут новый импульс для спорта нашей области, — сказал аким области Серикбай Трумов.

Квартиру в Актау подарили бронзовому призёру турнира «Қазақстан Барысы»


Как сообщает пресс-служба областного акимата, глава региона от имени всех мангистаусцев вручил Нурдаулету Жарылгапову ключи от квартиры в Актау, а его тренер Кайрат Бурбасов был удостоен денежного сертификата на 1 миллион тенге.



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Комментарии ( 1 )

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  • diger
 Куато (Посетители) Сегодня, 14:12
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