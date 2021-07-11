Пляжные волейболисты из Актау взяли «бронзу» чемпионата Азии

Третий ежегодный чемпионат Азии по пляжному волейболу среди девушек и парней до 19 лет прошёл в Накхонпатхоме (Таиланд) с 3 по 6 июля.Среди мужских команд нашу страну представляли пары: Дархан Аманжолов и Дамир Лапов, Александр Кетиладзе и Александр Исмаилов.Дархан Аманжолов и Дамир Лапов являются воспитанниками волейбольного клуба «Каспий». На этом турнире им удалось завоевать почётную бронзовую награду.За оказанную финансовую помощь спортсмены благодарят руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Каната Жумабаева и генерального секретаря Казахстанской федерации волейбола Ермека Сырлыбаева.За помощь в развитии и популяризации пляжного волейбола в регионе отдельная благодарность руководителю федерации волейбола Мангистауской области Владимиру Мастихину, а также руководителю профессионального волейбольного клуба «Каспий» Казбеку Имангалиеву.