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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:10

Просмотров: 267

Пляжные волейболисты из Актау взяли «бронзу» чемпионата Азии

Воспитанники волейбольного клуба «Каспий» Дархан Аманжолов и Дамир Лапов заняли третье призовое место на международном турнире.

Фото предоставили в волейбольном клубе «Каспий»
Третий ежегодный чемпионат Азии по пляжному волейболу среди девушек и парней до 19 лет прошёл в Накхонпатхоме (Таиланд) с 3 по 6 июля.

Среди мужских команд нашу страну представляли пары: Дархан Аманжолов и Дамир Лапов, Александр Кетиладзе и Александр Исмаилов.

Дархан Аманжолов и Дамир Лапов являются воспитанниками волейбольного клуба «Каспий». На этом турнире им удалось завоевать почётную бронзовую награду.

Пляжные волейболисты из Актау взяли «бронзу» чемпионата Азии


За оказанную финансовую помощь спортсмены благодарят руководителя управления физической культуры и спорта Мангистауской области Каната Жумабаева и генерального секретаря Казахстанской федерации волейбола Ермека Сырлыбаева.

Пляжные волейболисты из Актау взяли «бронзу» чемпионата Азии


За помощь в развитии и популяризации пляжного волейбола в регионе отдельная благодарность руководителю федерации волейбола Мангистауской области Владимиру Мастихину, а также руководителю профессионального волейбольного клуба «Каспий» Казбеку Имангалиеву.

Пляжные волейболисты из Актау взяли «бронзу» чемпионата Азии



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Комментарии ( 2 )

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 jokerok (Посетители) Сегодня, 19:43
Космос,
Это ж не бокс popa

Если что, за компьютером сидит мой кот. А я не вмешиваюсь в личную жизнь моего кота.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 19:41
По квартире? Не?
 
 

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