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ЛАДА.kz » Спорт

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:04

Просмотров: 353

Появилось расписание боёв Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020 в Токио

Чемпион мира по боксу Бекзад Нурдаулетов в составе национальной сборной РК выступит на Олимпийских играх в Токио в этом году. Казахстанская федерация бокса (КФБ) опубликовала расписание боёв с участием представителей национальной сборной на Олимпийских играх-2020, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фото из архива Lada.kz
В Токио сборная Казахстана будет представлена следующим составом: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) и Надежда Рябец (до 75 килограммов).

Первый бой 1/16 финала актауского боксёра Бекзада Нурдаулетова пройдёт 25 июля. 1/8 финала состоится 28 июля. Через два дня, 30 июля, пройдут бои 1/4 финала. 1 августа - 1/2 финала и 4 августа – финал.

Точное время поединков будет известно после жеребьёвки.

Как казахстанские спортсмены живут на Олимпиаде-2020 в Токио




Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Олимпиада-2020 завершится 8 августа.



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