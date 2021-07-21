Появилось расписание боёв Бекзада Нурдаулетова на Олимпиаде-2020 в Токио

Фото из архива Lada.kz
В Токио сборная Казахстана будет представлена следующим составом: Сакен Бибосынов (до 52 килограммов), Серик Темиржанов (до 57 килограммов), Закир Сафиуллин (до 63 килограммов), Абылайхан Жусупов (до 69 килограммов), Абильхан Аманкул (до 75 килограммов), Бекзад Нурдаулетов (до 81 килограмма), Василий Левит (до 91 килограмма), Камшыбек Кункабаев (свыше 91 килограмма) и Надежда Рябец (до 75 килограммов).
Первый бой 1/16 финала актауского боксёра Бекзада Нурдаулетова пройдёт 25 июля. 1/8 финала состоится 28 июля. Через два дня, 30 июля, пройдут бои 1/4 финала. 1 августа - 1/2 финала и 4 августа – финал.
Точное время поединков будет известно после жеребьёвки.
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Олимпиада-2020 завершится 8 августа.
Первый бой 1/16 финала актауского боксёра Бекзада Нурдаулетова пройдёт 25 июля. 1/8 финала состоится 28 июля. Через два дня, 30 июля, пройдут бои 1/4 финала. 1 августа - 1/2 финала и 4 августа – финал.
Точное время поединков будет известно после жеребьёвки.
Как казахстанские спортсмены живут на Олимпиаде-2020 в Токио
Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Олимпиада-2020 завершится 8 августа.
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