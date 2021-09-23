Футбольный матч завершился беспредельным поведением болельщиков в Актау

Послематчевое видео опубликовали на официальном аккаунте Sports.ru в Instagram.Ответный матч 1/4 финала Кубка Казахстана между актауским «Каспием» и столичной командой «Астана» 22 сентября закончился в пользу гостей со счётом 1:0.По кадрам видно, как после финального свистка с трибун полетели бутылки и другие посторонние предметы, раздавалась нецензурная брань. Позже между футболистами началась потасовка.Кто-то бросил мяч, который угодил в полузащитника клуба «Астана» Тиграна Барсегяна. Потасовка на поле возникла и между игроками двух команд.На поле выбежали стражи порядка, которые урегулировали ситуацию.