Футболисты «Каспия» сыграют с командой «Акжайык» в Актау

Фото из доступных источников
Встреча состоится в воскресенье, 24 октября, на стадионе «Жас Канат».
Начало матча запланировано на 16:00.
Игра пройдёт без зрителей.
Напомним, в этом месяце уволился директор футбольного клуба «Каспий».
Ранее из-за поведения болельщиков «Каспия» клуб получил штрафы на миллион тенге.
Начало матча запланировано на 16:00.
Игра пройдёт без зрителей.
Напомним, в этом месяце уволился директор футбольного клуба «Каспий».
Ранее из-за поведения болельщиков «Каспия» клуб получил штрафы на миллион тенге.
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