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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:36

Просмотров: 1259

Футбольный клуб «Каспий» получил штрафы на миллион тенге

Решение по «Каспию» после инцидента с болельщиками вынесли на заседании контрольно-дисциплинарного комитета, сообщает Казахстанская федерация футбола.

Кадр видео
За недисциплинированное поведение команды (получение предупреждений четырьмя игроками и главным тренером команды «Каспий») на футбольный клуб наложен штраф в размере 50 месячных расчётных показателей (МРП) - 145 850 тенге.

Защитника команды «Каспий» Алексея Залесского дисквалифицировали на один матч за лишение соперника явной возможности забить гол. Срок дисквалификации считать с 23 сентября 2021 года.

За неподобающее поведение зрителей, за выход болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча «Каспию» придётся выплатить штраф в размере 300 МРП - 875 100 тенге. Также наложена санкция в виде проведения матча без зрителей на играх Olimpbet-Чемпионата, первенствах среди мужских команд до конца текущего спортивного сезона.

А вот футбольному клубу «Астана» за недисциплинированное поведение команды, в частности, получение предупреждений шестью игроками и удаление двух игроков, наложен штраф в размере 100 МРП - 291 700.

Штрафы футбольным клубам необходимо оплатить до 24 октября включительно.

Напомним, футбольный матч завершился беспредельным поведением болельщиков в Актау.

Полицейские задержали несколько фанатов после матча.






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Комментарии ( 3 )

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  • BV
 Феникс (Посетители) Сегодня, 15:53
Valderrama
rastolkuy
Не достойное поведение фанатов в этом случае это не что иное, как хамская попытка поднять собственное достоинство путем искусственного обесценения окружающих людей. Каждый создает свой мир по своему образу и подобию. В вашем, я так понимаю – забросать пластиковыми бутылками футболистов другой команды и выкрикивать гадости это нормально. В моем – гостеприимство это более дружественная обстановка.
 
-2
  • Феникс
  • BV
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ну Ну
  • Daulet201999
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 14:26
И где здесь беспредельное поведение???
Ну покидали пластиковые бутылки, ни в кого не попав, ну побегали по полю для разминки себя и полицаев, никого не ударив.

Автор не видел беспредела футбольных фанатов...
 
-2
  • Феникс
  • Daulet201999
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • elek
  • Ну Ну
 rastolkuy (Посетители) Сегодня, 13:26
Вот это футбол! Жалко не попал на матч!

Чуток перебор,но здорово.

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