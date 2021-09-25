Футбольный клуб «Каспий» получил штрафы на миллион тенге

Кадр видео
За недисциплинированное поведение команды (получение предупреждений четырьмя игроками и главным тренером команды «Каспий») на футбольный клуб наложен штраф в размере 50 месячных расчётных показателей (МРП) - 145 850 тенге.
Защитника команды «Каспий» Алексея Залесского дисквалифицировали на один матч за лишение соперника явной возможности забить гол. Срок дисквалификации считать с 23 сентября 2021 года.
За неподобающее поведение зрителей, за выход болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча «Каспию» придётся выплатить штраф в размере 300 МРП - 875 100 тенге. Также наложена санкция в виде проведения матча без зрителей на играх Olimpbet-Чемпионата, первенствах среди мужских команд до конца текущего спортивного сезона.
А вот футбольному клубу «Астана» за недисциплинированное поведение команды, в частности, получение предупреждений шестью игроками и удаление двух игроков, наложен штраф в размере 100 МРП - 291 700.
Штрафы футбольным клубам необходимо оплатить до 24 октября включительно.
Напомним, футбольный матч завершился беспредельным поведением болельщиков в Актау.
Полицейские задержали несколько фанатов после матча.
Защитника команды «Каспий» Алексея Залесского дисквалифицировали на один матч за лишение соперника явной возможности забить гол. Срок дисквалификации считать с 23 сентября 2021 года.
За неподобающее поведение зрителей, за выход болельщиков на поле и ненадлежащую организацию безопасности матча «Каспию» придётся выплатить штраф в размере 300 МРП - 875 100 тенге. Также наложена санкция в виде проведения матча без зрителей на играх Olimpbet-Чемпионата, первенствах среди мужских команд до конца текущего спортивного сезона.
А вот футбольному клубу «Астана» за недисциплинированное поведение команды, в частности, получение предупреждений шестью игроками и удаление двух игроков, наложен штраф в размере 100 МРП - 291 700.
Штрафы футбольным клубам необходимо оплатить до 24 октября включительно.
Напомним, футбольный матч завершился беспредельным поведением болельщиков в Актау.
Полицейские задержали несколько фанатов после матча.