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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 155

На республиканских соревнованиях по тогызкумалак спортсмен из Актау стал вторым

На соревнованиях РК по тогызкумалак, прошедших в Уральске с 22 по 26 октября, второе место завоевал Адильбек Даултаев из Актау. Спортсмен представлял спорткомплекс «Мангистау-Арена». Игры среди подростков и молодежи посвящались памяти поэта Кадыра Мырзали. Об этом сообщил тренер спортсмена Марат Бекбаулы.

На второй ступени пьедестала Адильбек Даултаев. Фото предоставлено областной федерацией тогызкумалак
Адильбек Даултаев занял серебряную медаль среди спортсменов 2000-2005 годов рождения. Это первая удача на чемпионате такого уровня 17-летнего игрока. Незадолго до начала соревнований Адильбек стал третьим в республиканской онлайн-игре тогызкумалак.

В состязаниях участвовали представители шести регионов республики. В общей сложности свое мастерство продемонстрировали 140 спортсменов. Игры проводились в семь туров по швейцарской системе.

Победители и призеры состязаний получили благодарственные письма, дипломы и ценные подарки.

Организаторами соревнований выступили Министерство культуры и спорта, Республиканская федерация тогызкумалак, управление спорта Западно-Казахстанской области.



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