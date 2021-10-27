На республиканских соревнованиях по тогызкумалак спортсмен из Актау стал вторым

На второй ступени пьедестала Адильбек Даултаев. Фото предоставлено областной федерацией тогызкумалак

Адильбек Даултаев занял серебряную медаль среди спортсменов 2000-2005 годов рождения. Это первая удача на чемпионате такого уровня 17-летнего игрока. Незадолго до начала соревнований Адильбек стал третьим в республиканской онлайн-игре тогызкумалак.



В состязаниях участвовали представители шести регионов республики. В общей сложности свое мастерство продемонстрировали 140 спортсменов. Игры проводились в семь туров по швейцарской системе.



Победители и призеры состязаний получили благодарственные письма, дипломы и ценные подарки.



Организаторами соревнований выступили Министерство культуры и спорта, Республиканская федерация тогызкумалак, управление спорта Западно-Казахстанской области.