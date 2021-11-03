Братья-боксёры из Мангистау не прошли в полуфинал чемпионата мира

Поединок Санатали Тольтаев и Рис Линчу.

Бой Саматали Тольтаев и Софьяна Умиа.

Саматали и Санатали Тольтаевы выступали на чемпионате мира по боксу в Белграде в составе национальной сборной РК.В четвертьфинале чемпионата вчера, 2 ноября, оба брата уступили своим соперникам.Так, Санатали Тольтаев (до 63,5 килограммов) проиграл раздельным решением судей со счётом 2:3 боксеру Рис Линчу из Шотландии.Саматали Тольтаев (до 60 килограммов) в рамках 1/4 финала потерпел поражение от Софьяна Умиа из Франции со счётом 1:4.За выход в финал сборную нашей страны представят пять боксёров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Сакен Бибосынов (51 килограмм), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Серик Темиржанов (57 килограммов) и Аблайхан Жусупов (67 килограммов).