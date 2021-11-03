Братья-боксёры из Мангистау не прошли в полуфинал чемпионата мира

ото предоставила Казахстанская федерация бокса
Саматали и Санатали Тольтаевы выступали на чемпионате мира по боксу в Белграде в составе национальной сборной РК.
В четвертьфинале чемпионата вчера, 2 ноября, оба брата уступили своим соперникам.
Так, Санатали Тольтаев (до 63,5 килограммов) проиграл раздельным решением судей со счётом 2:3 боксеру Рис Линчу из Шотландии.
Саматали Тольтаев (до 60 килограммов) в рамках 1/4 финала потерпел поражение от Софьяна Умиа из Франции со счётом 1:4.
За выход в финал сборную нашей страны представят пять боксёров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Сакен Бибосынов (51 килограмм), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Серик Темиржанов (57 килограммов) и Аблайхан Жусупов (67 килограммов).
В четвертьфинале чемпионата вчера, 2 ноября, оба брата уступили своим соперникам.
Так, Санатали Тольтаев (до 63,5 килограммов) проиграл раздельным решением судей со счётом 2:3 боксеру Рис Линчу из Шотландии.
Саматали Тольтаев (до 60 килограммов) в рамках 1/4 финала потерпел поражение от Софьяна Умиа из Франции со счётом 1:4.
За выход в финал сборную нашей страны представят пять боксёров: Темиртас Жусупов (48 килограммов), Сакен Бибосынов (51 килограмм), Махмуд Сабырхан (54 килограмма), Серик Темиржанов (57 килограммов) и Аблайхан Жусупов (67 килограммов).
Поединок Санатали Тольтаев и Рис Линчу.
Бой Саматали Тольтаев и Софьяна Умиа.
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