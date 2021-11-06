Казахстан забрал золото и серебро на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Темиртас Жусупов, выступающий в категории до 48 килограммов, выиграл финальный бой с Вуттичай Юрачай из Таиланда, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Vesti.kz.



Чемпионат мира по боксу проходит в Белграде.



Казахстанский боец Темиртас Жусупов победил в поединке с тайским боксером со счетом 5:0, отправив соперника в нокдаун в третьем раунде.



Второй казахстанский боец - 20-летнй Махмуд Сабырхан в финале в весовой категории до 54 килограммов потерпел поражение от Томоя Цубоя из Японии и стал серебряным призером Чемпионата.







6 ноября за первое место будут биться Сакен Бибосынов (до 51 килограмма) и Серик Темиржанов (до 57 килограммов).





