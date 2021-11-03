Футболистов «Каспия» пригласили в сборную Казахстана

Фото пресс-службы «Каспий»
В состав сборной Казахстана приглашены полузащитник «Каспия» Максат Тайкенов и нападающий «Каспия» Рамазан Каримов.
Максат Тайкенов и Рамазан Каримов сыграют в предстоящих двух матчах со сборными Франции и Таджикистана.
Напомним, в этом сезоне команда «Каспий» в турнирной таблице с 32 очками расположилась на седьмой строчке.
Максат Тайкенов и Рамазан Каримов сыграют в предстоящих двух матчах со сборными Франции и Таджикистана.
Напомним, в этом сезоне команда «Каспий» в турнирной таблице с 32 очками расположилась на седьмой строчке.
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