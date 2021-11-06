Вечер профессионального бокса в Актау: Бекзад Нурдаулетов сразится с узбекистанцем

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Официальная процедура взвешивания главных участников вечера профессионального бокса прошла 5 ноября. Сегодня вечером, 6 ноября, состоится само мероприятие.Организатором мероприятия выступила промоутерская компания «ADAL Promotions».Главный бой вечера в полутяжёлом весе (79,3 килограмма), который будет длиться восемь раундов, проведут мангистауский боксёр Бекзад Нурдаулетов (2-0-0) и Фаррух Жураев (6-4-1) их Узбекистана.В соглавном бою в среднем весе (72,5 килограмма) в восьмираундовом поединке сойдутся отечественный боец Мейирим Нурсултанов (14-0-0) и Дмитрий Атрохов (16-11-0) из Белоруси.В андеркарде состоятся пять четырёхраундовых поединков.Супертяжёлый вес (свыше 90,7 килограмма). В этом бою дебютируют два актауских спортсмена Айболды Дауренулы и Нурсултан Байниязов.Полусредний вес (66,6 килограмма). Также с дебютом выступят Аль-Мухаммед Махмут из Актау и Кыдырали Мурат из Мунайлинского района.Второй средний вес (76,2 килограмма). Свой первый бой проведёт Нурас Женис и Жаксылык Отешкен (1-1-0). Оба боксёра представляют Актау.Легчайший вес (53,5 килограмма). Дебютирует боец из Шетпе Самат Жетибаев. Он сразится с Рахатом Махамбетсаиловым (1-3-0) из Тараза.Второй полулёгкий вес (58,9 килограмма). Боксируют актауский спортсмен Жолдас Женисов, который является дебютантом, и Айбек Нургиса (1-1-0) из Туркестана.Вечер профессионального бокса пройдет сегодня, 6 ноября, в спортивном комплексе «Halyk Arena» в 17 микрорайоне. Начало мероприятия запланировано в 19:00.