Чемпионом мира по универсальному бою стал боец из Актау

- Сейчас немного отдохну и в следующем году нас ожидают новые вызовы, новые старты и новые победы. На этом мы не останавливаемся, а только «топим» дальше, - поделился Мансур Мимубулатов.

- Благодарю за подготовку к этой победе всех своих тренеров и лично Рафика Эйвазова, также спасибо нашему клубу «Сункар», отдельно бойцам из клуба «Naiza fighter» за тренировки, тренеру по кроссфиту Ильясу, также за тренировочный процесс Руслану Пак и всем, кто помогал и поддерживал нас в эти минуты, - обратился Мансур Мимбулатов.

Чемпионат мира по универсальному бою проходил с 22 по 25 декабря в столице Сербии - Белграде.Мансур Мимбулатов провёл три боя в весовой категории до 70 килограммов.Первый круг был свободный, далее он выиграл у сербского бойца. В полуфинале он одолел оппонента из России. Финальный поединок также с россиянином завершился победой для нашего файтера.Как признался спортсмен, он долго шёл к этой победе - всю свою спортивную карьеру.Мансур Мимублатов представляет спортивный клуб «Сункар».Также на этом чемпионате выступил ещё один наш боец из клуба «Сункар» Баладдин Гулиев в весовой категории до 60 килограммов. По итогам боёв он завоевал «бронзу».