Назван новый главный тренер актауского «Каспия»

Новый главный тренер актауского «Каспия» Николай Костов. Фото из доступных источников
Новым главным тренером «Каспий» будет Николай Костов, сообщили в местном футбольном клубе.
Ранее Николай Костов тренировал клубы «Добруджа» (Болгария), «Анортосис» (Кипр), «Олимпиакос» (Кипр), «АЕК» (Кипр), «Бананц» (Армения), «Металлург» (Украина), «Левский» (Болгария), «Карпаты» (Украина), «Таврия» (Украина), «Тосно» (Россия), «Ботев Пловдив» (Болгария), «Сталь» (Украина) и «Шахтёр» (Казахстан).
В своей футбольной карьере он становился трёхкратным чемпионом Болгарии и двукратным обладателем Кубка Болгарии. Кроме этого является обладателем Кубка Кипра.
Напомним, у бывшего главного тренера «Каспия» Срджана Благоевича закончился контракт в ноябре 2021 года.
Ранее Николай Костов тренировал клубы «Добруджа» (Болгария), «Анортосис» (Кипр), «Олимпиакос» (Кипр), «АЕК» (Кипр), «Бананц» (Армения), «Металлург» (Украина), «Левский» (Болгария), «Карпаты» (Украина), «Таврия» (Украина), «Тосно» (Россия), «Ботев Пловдив» (Болгария), «Сталь» (Украина) и «Шахтёр» (Казахстан).
В своей футбольной карьере он становился трёхкратным чемпионом Болгарии и двукратным обладателем Кубка Болгарии. Кроме этого является обладателем Кубка Кипра.
Напомним, у бывшего главного тренера «Каспия» Срджана Благоевича закончился контракт в ноябре 2021 года.
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