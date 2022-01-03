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ЛАДА.kz » Спорт

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 10:13

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Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии

Мангистауская сборная по пауэрлифтингу доказала свое превосходство на международной арене, внеся в копилку восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую медали.

Встреча в аэропорту. Фото предоставили спортсмены
Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий федераций IPF проходил с 24 по 30 декабря 2021 года в Стамбуле.

Бахтияр Бурхаев (весовая категория до 66 килограммов) в экипировочном жиме лёжа стал чемпионом, выжав штангу весом 175 килограммов. Он также выполнил норматив мастера спорта международного класса.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Среди юниоров золотой медалисткой стала Томирис Корниенко (весовая категория до 84 килограммов). Она подняла штангу весом 77 килограммов в классическом жиме лёжа, в экипировке - 120 килограммов.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Жадыра Бермухамбетова (весовая категория до 84 килограммов) среди женщин в классическом жиме лёжа осилила штангу весом 122,5 килограмма, в экипировочном жиме - 182 килограмма. Тем самым она заняла первое место. Кроме этого, Жадыра стала абсолютной чемпионкой Азии.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Серебряная награда оказалась в руках Аскара Шоханова (весовая категория до 93 килограммов). В классическом жиме лёжа он выжал штангу весом 190 килограммов, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


«Бронзу» завоевал Игорь Трифонов (весовая категория 105 килограммов), выжав в экипировке 300 килограммов.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Наставник молодого поколения Кайрат Ургешбаев (весовая категория 105 килограммов) среди мастеров в классическом жиме лёжа стал чемпионом, показав результат в 197,5 килограмма.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Также Кайрат Ургешбаев завоевал титул абсолютного чемпиона Азии М-1.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


В этой же весовой категории среди мастеров в экипировке золотым призёром стал Садуакас Салаватов, осилив штангу весом 240 килограммов.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Арслан Суюншалиев (весовая категория 120 килограммов) в экипировке удостоился первого места, выжав штангу весом 335 килограммов.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


Спортсмены внесли в копилку нашей сборной восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии


По прилёту в аэропорт Актау призёров встретил руководитель городского отдела спорта и физической культуры Булат Досов.




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