Пауэрлифтеры из Мангистау покорили чемпионат Азии

Чемпионат Азии по пауэрлифтингу среди всех возрастных категорий федераций IPF проходил с 24 по 30 декабря 2021 года в Стамбуле.Бахтияр Бурхаев (весовая категория до 66 килограммов) в экипировочном жиме лёжа стал чемпионом, выжав штангу весом 175 килограммов. Он также выполнил норматив мастера спорта международного класса.Среди юниоров золотой медалисткой стала Томирис Корниенко (весовая категория до 84 килограммов). Она подняла штангу весом 77 килограммов в классическом жиме лёжа, в экипировке - 120 килограммов.Жадыра Бермухамбетова (весовая категория до 84 килограммов) среди женщин в классическом жиме лёжа осилила штангу весом 122,5 килограмма, в экипировочном жиме - 182 килограмма. Тем самым она заняла первое место. Кроме этого, Жадыра стала абсолютной чемпионкой Азии.Серебряная награда оказалась в руках Аскара Шоханова (весовая категория до 93 килограммов). В классическом жиме лёжа он выжал штангу весом 190 килограммов, выполнив норматив мастера спорта международного класса.«Бронзу» завоевал Игорь Трифонов (весовая категория 105 килограммов), выжав в экипировке 300 килограммов.Наставник молодого поколения Кайрат Ургешбаев (весовая категория 105 килограммов) среди мастеров в классическом жиме лёжа стал чемпионом, показав результат в 197,5 килограмма.Также Кайрат Ургешбаев завоевал титул абсолютного чемпиона Азии М-1.В этой же весовой категории среди мастеров в экипировке золотым призёром стал Садуакас Салаватов, осилив штангу весом 240 килограммов.Арслан Суюншалиев (весовая категория 120 килограммов) в экипировке удостоился первого места, выжав штангу весом 335 килограммов.Спортсмены внесли в копилку нашей сборной восемь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.По прилёту в аэропорт Актау призёров встретил руководитель городского отдела спорта и физической культуры Булат Досов.