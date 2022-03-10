Юные баскетболисты Мангистау заняли третье место на чемпионате Казахстана

С 4 по 9 марта в Щучинске прошёл весенний чемпионат РК по баскетболу среди юношей 2008–2009 годов рождения. В турнире принимали участие девять команд: Алматы, Шымкент, Атырауская, Костанайская, Актюбинская, Кызылординская, Карагандинская, Туркестанская и Мангистауская области.Все команды были поделены на две группы. Методом жеребьёвки нашим ребятам в соперники выпали Атырау, Шымкент и Актобе.В результате групповых игр мангистауские баскетболисты вышли в полуфинал с первого места, где встретились с командой из Алматы. Исход встречи со счётом 46:47 в пользу алматинских баскетболистов.- В матче за третье место наши ребята встретились с командой из Шымкента, обыграв их со счётом 58:37. Таким образом команда Мангистауской области под руководством тренера Ярослава Качеровского стала обладателем «бронзы» чемпионата РК. Также по традиции была отмечена пятёрка лучших игроков, среди них Исабекулы Данияр, игрок команды Мангистауской области, - отметили в баскетбольном клубе «Каспий».