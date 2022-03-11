Мангистауские спортсмены привезли золотые медали с чемпионата Казахстана по футзалу

Фото пресс-службы управления спорта Мангистау

Соревнования проходили в первых числах марта в Таразе.



- В соревнованиях среди участников «кому за сорок» Мангистауские команды заняли весь пьедестал почета. Так, актауская команда Zelmar выиграла «золото», ветераны другой Актауской команды «Мангистаумунайгаз» стали серебряными призерами, а тройку сильнейших закрыла команда из Жанаозена - «Озенмунайгаз». Всего в этой группе за призовые места боролись 9 команд, в том числе три из Мангистау, - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.



В соревнованиях среди участников «за 50» также отличились Мангистауские ветераны футзала. Единственная команда из региона – «Ақтау BS Строй» сумела обойти соперников из 11 областей страны и стала победителем.



- Результаты, когда абсолютно все команды возвращаются с наградами, говорят о том, что футзал в Мангистау развивается успешно. Мы предложили организаторам провести очередной чемпионат в Актау, ведь такие соревнования могут оказать большое влияние на развитие туризма в городе, популяризацию нашего края, - сказал член команды Zelmar Айдос Амангельдыулы.