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ЛАДА.kz » Спорт

Кая Снегова

Опубликовано: Вчера, 17:01

Просмотров: 874

Мангистауские спортсмены привезли золотые медали с чемпионата Казахстана по футзалу

Команды ветеранов по футзалу из Мангистауской области приняли участие в III-м чемпионате Казахстана по футзалу. Об этом сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.

Фото пресс-службы управления спорта Мангистау
Соревнования проходили в первых числах марта в Таразе.

- В соревнованиях среди участников «кому за сорок» Мангистауские команды заняли весь пьедестал почета. Так, актауская команда Zelmar выиграла «золото», ветераны другой Актауской команды «Мангистаумунайгаз» стали серебряными призерами, а тройку сильнейших закрыла команда из Жанаозена - «Озенмунайгаз». Всего в этой группе за призовые места боролись 9 команд, в том числе три из Мангистау, - сообщили в пресс-службе управления физической культуры и спорта региона.

В соревнованиях среди участников «за 50» также отличились Мангистауские ветераны футзала. Единственная команда из региона – «Ақтау BS Строй» сумела обойти соперников из 11 областей страны и стала победителем.

- Результаты, когда абсолютно все команды возвращаются с наградами, говорят о том, что футзал в Мангистау развивается успешно. Мы предложили организаторам провести очередной чемпионат в Актау, ведь такие соревнования могут оказать большое влияние на развитие туризма в городе, популяризацию нашего края, - сказал член команды Zelmar Айдос Амангельдыулы.



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Комментарии ( 2 )

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Businessman (Посетители) Вчера, 18:23
Ветераны футбола Мангистау - молодцы! Мангистау - родина мини-футбола в Казахстане, но чемпионат РК здесь не проводят из-за логистики, добираться другим командам до Актау слишком накладно.
 
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Apmaxa (Посетители) Вчера, 18:12
молодцы, мужики! Актау, алга! bravo
 
 

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