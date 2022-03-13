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ЛАДА.kz » Спорт

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 324

Мангистауская команда по волейболу сидя выиграла чемпионат Казахстана

Мангистауская команда по волейболу сидя стала обладателем золотой медали на чемпионате Казахстана по волейболу сидя. Соревнования среди ветеранов проходили в Туркестане с 11 по 13 марта.

Команда-чемпион. Фото предоставлено Н.Кулушовым
Наши волейболисты стали лучшими среди восьми областей и городов республики. Об этом рассказал Нуралы Кулушов, играющий тренер команды.

На площадке встретились соперники из Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областей, городов Шымкент, Туркестан и Нур-Султан.

- Команды разделились на две подгруппы. За два дня каждая из них провела по три игры. В своей подгруппе мы выиграли у соперников из Западно-Казахстанской и Атырауской областей, а также Шымкента. Как победители сыграли с лидером второй подгруппы из Актюбинской области. В упорной игре мы выиграли две партии, следующие две проиграли. Но в решающей игре мы собрались и в четвёртый раз стали чемпионами Казахстана среди ветеранов, - поделился Нуралы Кулушов.

Впереди у нашей команды – участие в чемпионате страны по волейболу сидя, который пройдёт в июле в столице нашей республики.



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