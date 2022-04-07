«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 07 Апреля
+11...+10
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 462.22 KZT
  • €1 = 504.33 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:21

Просмотров: 11

Не Тугжанов! Акимом Атырауской области назначен Серик Шапкенов

Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области. Об этом сообщает Акорда. Ранее известный политолог Ербол Едилов сообщал в возможном назначении на эту должность Ералы Тугжанова.

Новый аким Атырауской области. Фото gov.kz
Серик Шапкенов - новый аким Атырауской области. На этом посту он сменил Махамбета Досмухамбетова, который был акимом региона с декабря 2019 года.

- Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения РК, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Акорды.

Ранее в своём Telegram-канале политолог Ербол Едилов сообщал, что Ералы Тугжанова, ныне занимающего должность заместителя премьер-министра, ожидает назначение на должность акима Атырауской области.

Ералы Тугжанов был акимом Мангистауской области с марта 2017 до сентября 2019 года.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика