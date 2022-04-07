Не Тугжанов! Акимом Атырауской области назначен Серик Шапкенов

Новый аким Атырауской области. Фото gov.kz
Серик Шапкенов - новый аким Атырауской области. На этом посту он сменил Махамбета Досмухамбетова, который был акимом региона с декабря 2019 года.
- Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения РК, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Акорды.
Ранее в своём Telegram-канале политолог Ербол Едилов сообщал, что Ералы Тугжанова, ныне занимающего должность заместителя премьер-министра, ожидает назначение на должность акима Атырауской области.
Ералы Тугжанов был акимом Мангистауской области с марта 2017 до сентября 2019 года.
- Назначить Шапкенова Серика Жамбуловича акимом Атырауской области, освободив от должности министра труда и социальной защиты населения РК, - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте Акорды.
Ранее в своём Telegram-канале политолог Ербол Едилов сообщал, что Ералы Тугжанова, ныне занимающего должность заместителя премьер-министра, ожидает назначение на должность акима Атырауской области.
Ералы Тугжанов был акимом Мангистауской области с марта 2017 до сентября 2019 года.
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