В Мангистау назначили нового руководителя антикоррупционной службы

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На аппаратном совещании под председательством акима области Нурлана Ногаева был представлен новый руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Мангистауской области. Им стал Адильхан Аширбаев.



Трудовую деятельность начал в 1999 году со службы в органах КНБ РК.



С 2014 по 2016 годы работал руководителем департамента антикоррупционной службы по Западно-Казахстанской области, с 2016 по 2018 годы работал руководителем Департамента антикоррупционной службы по Кызылординской области.



С 2018 года возглавлял департамента антикоррупционной службы по Жамбылской области.