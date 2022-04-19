Аким Мангистау в марте занял лидирующую позицию в рейтинге лидеров регионов

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев
По сообщению информационного портала в марте аким Мангистауской области поднялся в лидеры акимов республики в связи с необычайной стрессоустойчивостью при работе в самом «горячем» регионе Казахстана.
На рейтинг повлиял ряд рабочих визитов в районы, где аким ознакомился с состоянием социально-экономического развития населённых пунктов и встретился с местными жителями. Акцент был сделан на решение проблемы дефицита питьевой воды.
Так, например, акционеры германо-шведской группы компании «Svevind Energy GmbH» выразили заинтересованность инвестировать в зелёную энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 млрд. евро. В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода и станции возобновляемых источников энергии. Кроме того, компания планирует реализовать водотехнологию электролиза воды.
В области анонсировано строительство современных школ по типу построенных в столице, которые позволят решить проблему перезагруженности школ области.
Увеличение объема отгруженных грузов через порты Актау и Курык на 3,8% также оказало положительное влияние на рейтинги Нурлана Ногаева. В регионе отказались от строительства отеля в урочище Бозжыра, при этом не объясняя реальные причины отказа от проекта в который инвесторы уже вложили немало средств, скорее всего это связано с ревизией некоторых решений Правительства в 2021 году.
Пятерка лидеров регионов страны в марте месяце выглядит следующим образом:
1. Нурлан Ногаев Мангистауская область – 84%
2. Архимед Мухамбетов Костанайская область– 83%
3. Даниал Ахметов Восточно-Казахстанская область - 81,6%
4. Ермек Маржикпаев Акмолинская область – 81,6
5. Женис Касымбек Карагандинская область – 80%.
На рейтинг повлиял ряд рабочих визитов в районы, где аким ознакомился с состоянием социально-экономического развития населённых пунктов и встретился с местными жителями. Акцент был сделан на решение проблемы дефицита питьевой воды.
Так, например, акционеры германо-шведской группы компании «Svevind Energy GmbH» выразили заинтересованность инвестировать в зелёную энергетику на территории Мангистауской области с последующим опреснением морской воды и производством водорода. По данным немецкой стороны, сумма инвестиций составит 22 млрд. евро. В рамках проекта планируется строительство опреснительного завода и станции возобновляемых источников энергии. Кроме того, компания планирует реализовать водотехнологию электролиза воды.
В области анонсировано строительство современных школ по типу построенных в столице, которые позволят решить проблему перезагруженности школ области.
Увеличение объема отгруженных грузов через порты Актау и Курык на 3,8% также оказало положительное влияние на рейтинги Нурлана Ногаева. В регионе отказались от строительства отеля в урочище Бозжыра, при этом не объясняя реальные причины отказа от проекта в который инвесторы уже вложили немало средств, скорее всего это связано с ревизией некоторых решений Правительства в 2021 году.
Пятерка лидеров регионов страны в марте месяце выглядит следующим образом:
1. Нурлан Ногаев Мангистауская область – 84%
2. Архимед Мухамбетов Костанайская область– 83%
3. Даниал Ахметов Восточно-Казахстанская область - 81,6%
4. Ермек Маржикпаев Акмолинская область – 81,6
5. Женис Касымбек Карагандинская область – 80%.
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