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ЛАДА.kz » Власть

Диляра Искакова

Опубликовано: Сегодня, 11:50

Просмотров: 2834

Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Мангистаускую область

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале правительства РК.

Премьер-министр РК в Мангистауской области
Как сообщается на официальном Telegram-канале правительства РК, в пятницу, 13 мая, премьер-министр страны Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.

- В регионе глава правительства посетит ряд производственных, инфраструктурных и туристических объектов, а также проведёт совещание по социально-экономическому развитию области, - сообщается на Telegram-канале правительства.

Известно, что Алихан Смаилов уже посетил опреснительный завод Каспий. Также ожидается, что глава правительства побывает на заводе «КазАзот» и ряде других производственных объектов.

Подробности читайте позднее в материале нашего корреспондента.



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Комментарии ( 6 )

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Знакомый (Посетители) Сегодня, 15:04
вот почему вчера все остановки на пром зону красили!! Вот оно что, Михалыч...
 
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  • NataliN
 motor (Посетители) Сегодня, 14:17
Блин, а без закрытия дорог никак? Все по старому в Новом КЗ.
 
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  • Daulet201999
  • bekenova
  • Ирон
  • strana.kz
  • motor
 sake bakeevich (Посетители) Сегодня, 13:23
Надеюсь, что ему покажут нашу гордость - установки для вызова дождя. Он должен знать о наших передовых технологиях. Тем более тому жулику что их привез нужны 3,8 миллиона евро.
 
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  • Daulet201999
  • ЁмоЁ
  • strana.kz
  • motor
 Pluto (Посетители) Сегодня, 13:14
sergeiK71,
Приезд премьера связан не с болтовней с людьми, а с выкачиванием денег из области.
 
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  • ddd888
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  • tom2005
  • Daulet201999
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  • Знакомый
 sergeiK71 (Посетители) Сегодня, 12:05
что за трусость у правительства просто пообщаться с народом простым а не избранными и не выборочными людьми от Акимата и других ведомств, есть много вопросов на которые хотелось бы получить ответы. Такие как на каком основании до сих пор идет плотная застройка набережной зоны. скалы в доль моря сыпятся под весом строении а так же просто закрывают вид на море с трассы. по подаче воды и т.д.
 
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 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:04
опять из-за него дороги закрывали.
а с людьми встретиться?
 
 

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