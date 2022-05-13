Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в Мангистаускую область

Премьер-министр РК в Мангистауской области

Как сообщается на официальном Telegram-канале правительства РК, в пятницу, 13 мая, премьер-министр страны Алихан Смаилов прибыл с рабочей поездкой в Мангистаускую область.



- В регионе глава правительства посетит ряд производственных, инфраструктурных и туристических объектов, а также проведёт совещание по социально-экономическому развитию области, - сообщается на Telegram-канале правительства.



Известно, что Алихан Смаилов уже посетил опреснительный завод Каспий. Также ожидается, что глава правительства побывает на заводе «КазАзот» и ряде других производственных объектов.



Подробности читайте позднее в материале нашего корреспондента.