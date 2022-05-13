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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 14:11

Просмотров: 1291

Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы

В Актау впервые после назначения на должность премьер-министра с официальным визитом приехал Алихан Смаилов. Он и другие члены правительства посетили опреснительный завод «Каспий», предприятие «КазАот» и «Морпорт Актау».

Визит Смаилова на предприятие «КазАзот». Фото автора
Алихан Смаилов был назначен на должность премьер-министра после трагических событий в Алматы. В должности главы правительства он приехал в Мангистау впервые.

Вместе со Смаиловым в регион прибыли министр культуры и спорта Даурен Абаев, а также председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Жители города сообщают, что из-за визита первых лиц страны в городе перекрыли дороги, наблюдалось усиление работы полицейских. По словам людей, были неудобства с парковкой. К примеру, некоторое время невозможно было припарковаться у окнологического диспансера.

Сначала члены правительства посетили музей Абиша Кекилбаева, а затем отправились на опреснительный завод «Каспий». Руководители предприятия рассказали о модернизации опреснительного завода. Кроме того, сообщили, что на заводе «Каспий» планируют увеличить его мощность до 40 тысяч кубов воды в сутки.

Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы


Далее премьер-министр и его делегация посетили предприятие «КазАзот», где было запланировано открытие отделения нейтрализации и выпарки, которое позволит исключить выбросы вредных веществ в атмосферу.

- Отделение нейтрализации и выпарки –уникальный проект, аналогов которого нет во всём Казахстане. Новое отделение позволит полностью исключить выброс сокового пара в атмосферу, что положительно скажется на экологии Мангистауского региона. Помимо этого, недопущение выброса сокового пара в атмосферу, а именно, возвращение его в технологический процесс позволит увеличить объём производства предприятия на 20 процентов, - пояснил генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев.

Согласно программе акимата Мангистауской области, Смаилов также должен посетить «Морпорт Актау», новые объекты туристической зоны, а именно: жилой комплекс-курорт Aqualina Resort, отель Fairmont с гольф-клубом, а также Altay Riviera.

После посещения этих объектов Смаилов планирует провести совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, куда журналистов не пригласили.




Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы
Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы
Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы
Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы
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Комментарии ( 3 )

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Adai11 (Посетители) Сегодня, 14:58
Куда журналистов не пригласили - что бы не задавали не правильные вопросы, приглашены только те кто правильный beer2
 
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K_e_k_s (Посетители) Сегодня, 14:50
Что бы ни обсуждалось, речь всегда о деньгах.
 
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  • K_e_k_s
  • ЁмоЁ
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 14:17
Отделение нейтрализации и выпарки –уникальный проект, аналогов которого нет во всём Казахстане.



lol lol lol как и установка по вызову дождя

по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области,куда журналистов не пригласили.


тоже смешно.
 
 

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