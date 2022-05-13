Визит премьер-министра в Актау: Зачем глава правительства прибыл в регион из столицы

Алихан Смаилов был назначен на должность премьер-министра после трагических событий в Алматы. В должности главы правительства он приехал в Мангистау впервые.Вместе со Смаиловым в регион прибыли министр культуры и спорта Даурен Абаев, а также председатель правления АО «НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.Жители города сообщают, что из-за визита первых лиц страны в городе перекрыли дороги, наблюдалось усиление работы полицейских. По словам людей, были неудобства с парковкой. К примеру, некоторое время невозможно было припарковаться у окнологического диспансера.Сначала члены правительства посетили музей Абиша Кекилбаева, а затем отправились на опреснительный завод «Каспий». Руководители предприятия рассказали о модернизации опреснительного завода. Кроме того, сообщили, что на заводе «Каспий» планируют увеличить его мощность до 40 тысяч кубов воды в сутки.Далее премьер-министр и его делегация посетили предприятие «КазАзот», где было запланировано открытие отделения нейтрализации и выпарки, которое позволит исключить выбросы вредных веществ в атмосферу.- Отделение нейтрализации и выпарки –уникальный проект, аналогов которого нет во всём Казахстане. Новое отделение позволит полностью исключить выброс сокового пара в атмосферу, что положительно скажется на экологии Мангистауского региона. Помимо этого, недопущение выброса сокового пара в атмосферу, а именно, возвращение его в технологический процесс позволит увеличить объём производства предприятия на 20 процентов, - пояснил генеральный директор АО «КазАзот» Арман Маулешев.Согласно программе акимата Мангистауской области, Смаилов также должен посетить «Морпорт Актау», новые объекты туристической зоны, а именно: жилой комплекс-курорт Aqualina Resort, отель Fairmont с гольф-клубом, а также Altay Riviera.После посещения этих объектов Смаилов планирует провести совещание по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области, куда журналистов не пригласили.