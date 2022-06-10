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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 17:13

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Гульмиру Калмуратову в должности заместителя акима Мангистауской области сменил Улугбек Тналиев

Кадровые перестановки произошли в акимате Мангистауской области. Вместо Гульмиры Калмуратовой на должность заместителя акима Мангистауской области назначили Улугбека Тналиева. Об этом сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК.

Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности «Экономика и бизнес».

Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодёжной политики.

Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.

С 2020 года - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.

- Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшую эту должность Гульмиру Калмуратову за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.



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