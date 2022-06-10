Гульмиру Калмуратову в должности заместителя акима Мангистауской области сменил Улугбек Тналиев

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Глава региона Нурлан Ногаев представил активу своего заместителя, чья кандидатура была согласована с администрацией президента РК. Им стал Улугбек Тналиев, ранее работавший директором департамента в Министерстве информации и общественного развития РК.
Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности «Экономика и бизнес».
Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодёжной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 года - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.
- Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшую эту должность Гульмиру Калмуратову за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
Улугбек Тналиев имеет степень магистра по специальности «Экономика и бизнес».
Трудовую деятельность начал в 2006 году сфере гражданского общества и молодёжной политики.
Работал заместителем акима Махамбетского района Атырауской области, заместителем руководителя управления координации занятости и социальных программ Атырауской области, заместителем акима города Атырау.
С 2020 года - руководитель управления общественно-политической работы, директор департамента Министерства информации и общественного развития.
- Нурлан Ногаев поблагодарил ранее занимавшую эту должность Гульмиру Калмуратову за проделанную работу и дал ряд конкретных поручений Улугбеку Тналиеву, - сообщает пресс-служба акима Мангистауской области.
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