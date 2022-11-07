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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 18:29

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Президент посетил опреснительный завод «Каспий» в Актау

Глава государства в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода «Каспий». Об этом сообщили в центре общественных коммуникаций региона.

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области
Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 ноября, посетил опреснительный завод «Каспий». Главе государства рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия, в частности, по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров воды в сутки.

Как сообщило руководство области, дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря производительность завода «Каспий» обещают увеличить в два раза.

– Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме, – сказал Глава государства.

Михаил Одинцов



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