Президент посетил опреснительный завод «Каспий» в Актау

Фото предоставлено центром общественных коммуникаций Мангистауской области

Касым-Жомарт Токаев сегодня, 7 ноября, посетил опреснительный завод «Каспий». Главе государства рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия, в частности, по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров воды в сутки.



Как сообщило руководство области, дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря производительность завода «Каспий» обещают увеличить в два раза.



– Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме, – сказал Глава государства.



Михаил Одинцов