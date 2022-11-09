Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Маулен Габдулкалиев окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «Учёт и аудит».



Трудовую деятельность начал в 2012 году оператором связи Актауского городского почтового отделения №3 МОФ АО «Казпочта». В этом же году он занимал должности ведущего специалиста сектора почтовых технологий МОФ АО «Казпочта», ведущего специалиста финансового сектора, главного специалиста сектора карточной продукции.



С 2013 года работал главным специалистом аппарата акима посёлка Круглоозерный города Уральска.



В 2014 году работал директором департамента по закупкам зерна АО «Holding Altyn Dan» в Актау, начальником отдела по закупкам зерна ТОО «Holding Marat».



С апреля 2015 года - главный специалист отдела продаж МОФ АО «Казпочта» в Актау, с октября - начальник отдела продаж Мангистауского ОФ АО.



В 2016 году - менеджер департамента продаж финансовых услуг ЦА АО «Казпочта», менеджер центра управление продаж.



В 2017 году - заместитель директора по бизнесу Мангистауского ОФ АО «Казпочта».



С 2020 года работал директором Актюбинского ОФ АО «Казпочта».