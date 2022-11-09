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ЛАДА.kz » Власть

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:03

Просмотров: 1292

Назначен руководитель управления туризма Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления туризма Мангистауской области назначен член президентского молодёжного кадрового резерва Маулен Габдулкалиев. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Маулен Габдулкалиев окончил Казахский национальный университет им.Аль-Фараби по специальности «Учёт и аудит».

Трудовую деятельность начал в 2012 году оператором связи Актауского городского почтового отделения №3 МОФ АО «Казпочта». В этом же году он занимал должности ведущего специалиста сектора почтовых технологий МОФ АО «Казпочта», ведущего специалиста финансового сектора, главного специалиста сектора карточной продукции.

С 2013 года работал главным специалистом аппарата акима посёлка Круглоозерный города Уральска.

В 2014 году работал директором департамента по закупкам зерна АО «Holding Altyn Dan» в Актау, начальником отдела по закупкам зерна ТОО «Holding Marat».

С апреля 2015 года - главный специалист отдела продаж МОФ АО «Казпочта» в Актау, с октября - начальник отдела продаж Мангистауского ОФ АО.

В 2016 году - менеджер департамента продаж финансовых услуг ЦА АО «Казпочта», менеджер центра управление продаж.

В 2017 году - заместитель директора по бизнесу Мангистауского ОФ АО «Казпочта».

С 2020 года работал директором Актюбинского ОФ АО «Казпочта».



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Комментарии ( 4 )

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 Vladimir7737 (Посетители) Сегодня, 16:45
Интересно, при назначении почтового работника главным по туризму Ногаеву не вспомнилось незабываемое по Крылову: "Беда, коль пироги начнёт печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад...."?
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 16:04
strana.kz,
Я вот тоже не могу понять такие назначения. Это изначально провальный вариант. Как можно некомпентного , пусть и образованного человека ставить на одну из ключевых должностей региона!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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  • Pear
  • шевченко
  • Vladimir7737
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 15:18
где Казпочта и где туризм? блин blind
 
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Adai11 (Посетители) Сегодня, 15:12
Нифига у него карьерная лестница - крылатый паренек cvetok
 
 

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