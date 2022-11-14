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ЛАДА.kz » Власть

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:14

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Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Распоряжением акима Мангистауской области Нурлана Ногаева руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области назначен Малик Абдыкадиров.

Фото пресс-службы акимата
Малик Абдыкадиров имеет высшее образование - бакалавр университета «Кайнар» и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова. Магистр права Абердинского университета (Шотландия).

Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района и до 2009 года занимал различные должности в прокуратуре Мангистауской области.

С 2011 по 2014 годы работал в главной транспортной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.

В 2014-2015 годах - административный менеджер в нефтяной компании «Лукойл-Оверсиз» в г. Басра (республика Ирак).

С 2017 по 2020 годы работал заместителем руководителя, затем руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.

С июля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Актау.



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