Назначен руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области

Фото пресс-службы акимата

Малик Абдыкадиров имеет высшее образование - бакалавр университета «Кайнар» и Каспийского государственного университета технологий и инжиниринга им.Ш.Есенова. Магистр права Абердинского университета (Шотландия).



Трудовую деятельность начал в 1999 году помощником прокурора Бейнеуского района и до 2009 года занимал различные должности в прокуратуре Мангистауской области.



С 2011 по 2014 годы работал в главной транспортной прокуратуре и Генеральной прокуратуре Республики Казахстан.



В 2014-2015 годах - административный менеджер в нефтяной компании «Лукойл-Оверсиз» в г. Басра (республика Ирак).



С 2017 по 2020 годы работал заместителем руководителя, затем руководителем департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите и развитию конкуренции по Мангистауской области.



С июля 2020 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Актау.