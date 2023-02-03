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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 12:51

Просмотров: 2931

Назначены два новых замакима Мангистауской области

Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев представил активу области двух новых своих заместителей – Руслана Бектемира и Каната Кульджанова. Об этом сообщает пресс-служба акимата Мангистауской области.

Слева Руслан Бектемир, справа - Канат Кульджанов
В областном акимате отметили, что их кандидатуры были согласованы с Администрацией президента РК.

Руслан Бектемир окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. Окончил бакалавриат по специальностям «Финансы», «Нефтегазовое дело», магистр государственного и муниципального управления. Имеет сертификаты «Государственный аудитор» и «Государственный аудитор высшей категории».

Руслан Бектемир имеет 24-летний трудовой стаж на государственной службе и в частном секторе.

Трудовой путь начал с должности налогового инспектора Налогового комитета по Актобе. В разные годы работал в налоговых органах, являлся финансовым директором в частном секторе, заместителем директора ГУ «Центр обслуживания населения Западно-Казахстанской области». 

Являлся членом ревизионной комиссии ЗКО, руководителем управления экономики и управления государственных закупок ЗКО. Проходил службу в органах внутренних дел, экономических расследований в Астане, являлся председателем ревизионной комиссии по Атырауской области, директором департамента внутреннего аудита Министерства энергетики РК.
С мая 2021 года по настоящее время – заместитель генерального директора ТОО «Мангистауский атомно-энергетический комбинат».

Канат Кульджанов окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности «Правоведение».

Трудовой путь начал в 1996 году слесарем управления по технологическому транспорту в АО «Озенмунайгаз». В разные годы работал главным специалистом Центра правовой статистики и специальной информации по Мангистауской области, помощником прокурора Жанаозена, прокурором управления по надзору за законностью судебных актов по уголовным делам прокуратуры Мангистауской области (2002-2007); прокурором отдела по надзору за законностью в социальной сфере департамента по надзору за законностью в деятельности государственных органов Генеральной прокуратуры, помощником генпрокурора, старшим помощником генпрокурора (2010-2012); прокурором Байконура (2012-2016).

Также он был начальником управления по защите общественных интересов прокуратуры Кызылординской области (2016-2018); начальником управления по защите общественных интересов Главной транспортной прокуратуры, старшим помощником по международным отношениям Главного транспортного прокурора, начальником отдела организационной работы департамента по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры (2018-2019).
С 2019 года по настоящее время – заместитель генерального директора, директор юридического департамента АО «Авиационная администрация Казахстана».

По итогам собрания актива Нурлан Ногаев дал Руслану Бектемиру и Канату Кульджанову ряд конкретных поручений, касающихся социально-экономического развития региона.



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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 17:39
Хорошо бы узнать, где учатся их дети, и надолго ли в Актау)
 
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  • Шевченко 81
  • xerox
 Adai11 (Посетители) Сегодня, 13:16
Руслан Бектемир - аппетит не маленький devil
 
 

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