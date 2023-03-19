Предварительная явка мангистаусцев составила 54 процента

Предварительная явка мангистаусцев, по данным центральной избирательной комиссии, составила 54,08%.



Напомним, сегодня в стране проходили внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламент и маслихатов всех уровней. В регионе зарегистрировано 418 002 избирателя.



На всех участках начался подсчёт голосов.