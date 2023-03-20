Предварительные итоги выборов в Мажилис: кандидат от партии Amanat из Мангистау Едил Жанбыршин лидирует по голосам.

В ЦИК назвали имена самовыдвиженцев-одномандатников, набравших наибольшее число голосов избирателей в регионах.



Согласно предварительным данным, из девяти кандидатов в депутаты мажилиса от Мангистауской области наибольшее число голосов у Едила Жанбыршина. Он баллотировался от партии Amanat - за него проголосовали 117 880 избирателей.



В мажилисмены от Мангистауской области баллотировались также: Асылбек Исамбай, Лилия Джавадова, Азамат Битан, Муратбай Джумагалиев, Абылай Бекқажы, Нурбек Кушакбаев, Салтанат Бралина, Мухаммед Баймамбет, Данияр Айса, Кикбай Медеуов, Маулен Габдулкалиев и Балтабай Бактыбаев.



Едил Жанбыршин родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.



С 2012 по 2015 годы работал акимом Актау. С января 2021 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, членом фракции партии «AMANAT». С 2020 года - председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С февраля 2022 года - сопредседатель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.



Предварительный состав Мажилиса Парламента РК по итогам выборов:



Amanat — 37 мест

Ауыл — 8 мест

Respublica — 7 мест

НПК — 6 мест

Ак Жол — 7 мест

ОСДП — 4 мест



Также по одномандатным округам:



Самовыдвиженцы - 7 мест

Аманат - 22 места