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ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 20:10

Просмотров: 907

Предварительные итоги выборов в Мажилис: кандидат от партии Amanat из Мангистау Едил Жанбыршин лидирует по голосам

Спустя почти сутки Центризбирком озвучил предварительные итоги выборов в мажилис по партийным спискам и одномандатным округам.

фото МИА "Казинформ"
В ЦИК назвали имена самовыдвиженцев-одномандатников, набравших наибольшее число голосов избирателей в регионах.

Согласно предварительным данным, из девяти кандидатов в депутаты мажилиса от Мангистауской области наибольшее число голосов у Едила Жанбыршина. Он баллотировался от партии Amanat - за него проголосовали 117 880 избирателей.

В мажилисмены от Мангистауской области баллотировались также: Асылбек Исамбай, Лилия Джавадова, Азамат Битан, Муратбай Джумагалиев, Абылай Бекқажы, Нурбек Кушакбаев, Салтанат Бралина, Мухаммед Баймамбет, Данияр Айса, Кикбай Медеуов, Маулен Габдулкалиев и Балтабай Бактыбаев.

Едил Жанбыршин родился в 1966 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области.

С 2012 по 2015 годы работал акимом Актау. С января 2021 года был депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва, членом фракции партии «AMANAT». С 2020 года - председатель Регионального Совета палаты предпринимателей Мангистауской области, член президиума национальной палаты предпринимателей «Атамекен». С февраля 2022 года - сопредседатель депутатской группы «Жаңа Қазақстан» в Мажилисе Парламента Республики Казахстан.

Предварительный состав Мажилиса Парламента РК по итогам выборов:

Amanat — 37 мест
Ауыл — 8 мест
Respublica — 7 мест
НПК — 6 мест
Ак Жол — 7 мест
ОСДП — 4 мест

Также по одномандатным округам:

Самовыдвиженцы - 7 мест
Аманат - 22 места



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Комментарии ( 2 )

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ЛШП (Посетители) Сегодня, 21:51
Знаменит своими высказываниями вроде : «Если в Казахстане найдутся два акима, борющихся с коррупцией, я — один из них». Из биографической справки [8].
Воодушевляет и вселяет надежды.
Но время покажет...
 
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  • Vohazab
 Жанар (Посетители) Сегодня, 21:05
Предварительные итоги выборов в Мажилис: кандидат от партии Amanat из Мангистау Едил Жанбыршин лидирует по голосам.

Прогресс!..
Скоро он будет лазить по подвалам домов,осматривая состояние коммуникаций, и "садить деревья" возле старых пеньков в приморском парке, ЕЩЁ!, "построит ледовый дворец"...My Webpage...В приморском парке...

Все мы ходим под богом.
 
 

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