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ЛАДА.kz » Власть

Опубликовано: Сегодня, 16:41

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Политический эксперт: Партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней состоялись 19 марта 2023 года. Итоги выборов в Мангистауской области в Мажилис и областной маслихат подвел политический эксперт Жомарт Амирханов.

Фото из открытых источников
Политический эксперт: Партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау


Данные по количеству голосов взяты из сообщения центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва и не учитывают количество испорченных избирателями бюллетеней.

При этом по сообщению Мангистауской избирательной комиссии в списки избирателей были включены 412 183 жителя области. В голосовании за депутатов в областной маслихат приняли участие 222 251 избиратель, в том числе по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.

Получается, можно считать, что на голосовании за депутатов в Мажилис проголосовало аналогичное количество избирателей. Это дает нам цифру в 23 561 испорченный бюллетень при явке в 53,92% – а это на уровне партии «Ауыл». Голосов «Против всех» больше, чем по стране. Тут Мангистауская область входит в топ-4 регионов, которые голосовали против всех партий.

Доля партии Amanat в регионе является наименьшей по республике, т.е. партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау.

Для всех остальных партий доли голосов выше общереспубликанских, в том числе и для партии «Ақ Жол» – тут Мангистау является вторым регионом, который лучше всех проголосовал за партию Азата Перуашева. Это и является причиной того, что областной маслихат возглавил Жанбырбай Матаев, экс-председатель Мангистауского областного филиала партии.

Политический эксперт: Партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау


В областной маслихат удалось пройти трем партиям: 14 мандатов получила партия Amanat, по одному депутату в представительном органе будет от партий «Ауыл» и «Ақ Жол».

Итоговый список депутатов VIII созыва Мангистауского областного маслихата выглядит так:

по партийному списку партии «AMANAT»
- Беляева Ирина Валерьяновна;
- Бимырзаев Иса Ибрайымович;
- Боранбаев Бердикожа Ондасынович;
- Ерсайынұлы Уайс;
- Жолдыбаев Асылбек Турарович;
- Карасаев Нурбек Карасаевич;
- Керелбаев Аскарбек Сайынович;
- Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы;
- Марат Абзал Ғабитұлы;
- Мендыгалиева Людмила Идаятовна;
- Сармурзина Пания Оналбаевна;
- Сүгірбай Аят Исатайұлы;
- Тумышев Нури Лазарович;
- Утесбаева Римма Жилкибаевна;

по партийному списку Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»
- Конарбаев Аллаберген Азербайжанович;

по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ақ жол»
- Корганбаев Батыржан;

по одномандатным избирательным округам
- Ворожейкин Сергей Юрьевич (округ №1);
- Бисенов Бекнур Амантаевич (округ №2);
- Ешманов Кийкбай Жакыпулы (округ №3);
- Рзаханов Максат Кикбаевич (округ №4);
- Матаев Жанбырбай Жанибекович (председатель маслихата, округ №5)
- Елтизаров Канат Тезекбаевич (округ №6);
- Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич (округ №7);
- Акджигитов Шарип Джалгаспаевич (округ №8);
- Сембигалиев Айбек Рахимбаевич (округ №9);
- Жубанов Сагатбек Орынгалиевич (округ №10);
- Озгамбаев Куанышбай Омирзакович (округ №11);
- Торекенов Бердимурат Билимович (округ №12);
- Дюсалиев Болат Аманжолович (округ №13);
- Буркитбаев Архимед Максатович (округ №14);
- Битан Сәдуақас Дүзелбайұлы (округ №15);
- Адеков Нурлыбек Кадыргалиевич (округ №16).

Отметим, что Мангистауской избирательной комиссией не представлены итоговые данные по абсолютному количеству голосов за каждого кандидата-одномандатника в областной маслихат. Приведены только доли голосов избирателей, отданных за кандидата.

Автор – Жомарт Амирханов, политический эксперт



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