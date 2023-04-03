Политический эксперт: Партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау

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Данные по количеству голосов взяты из сообщения центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК об итогах внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан восьмого созыва и не учитывают количество испорченных избирателями бюллетеней.
При этом по сообщению Мангистауской избирательной комиссии в списки избирателей были включены 412 183 жителя области. В голосовании за депутатов в областной маслихат приняли участие 222 251 избиратель, в том числе по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.
Получается, можно считать, что на голосовании за депутатов в Мажилис проголосовало аналогичное количество избирателей. Это дает нам цифру в 23 561 испорченный бюллетень при явке в 53,92% – а это на уровне партии «Ауыл». Голосов «Против всех» больше, чем по стране. Тут Мангистауская область входит в топ-4 регионов, которые голосовали против всех партий.
Доля партии Amanat в регионе является наименьшей по республике, т.е. партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау.
Для всех остальных партий доли голосов выше общереспубликанских, в том числе и для партии «Ақ Жол» – тут Мангистау является вторым регионом, который лучше всех проголосовал за партию Азата Перуашева. Это и является причиной того, что областной маслихат возглавил Жанбырбай Матаев, экс-председатель Мангистауского областного филиала партии.
В областной маслихат удалось пройти трем партиям: 14 мандатов получила партия Amanat, по одному депутату в представительном органе будет от партий «Ауыл» и «Ақ Жол».
Итоговый список депутатов VIII созыва Мангистауского областного маслихата выглядит так:
по партийному списку партии «AMANAT»
- Беляева Ирина Валерьяновна;
- Бимырзаев Иса Ибрайымович;
- Боранбаев Бердикожа Ондасынович;
- Ерсайынұлы Уайс;
- Жолдыбаев Асылбек Турарович;
- Карасаев Нурбек Карасаевич;
- Керелбаев Аскарбек Сайынович;
- Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы;
- Марат Абзал Ғабитұлы;
- Мендыгалиева Людмила Идаятовна;
- Сармурзина Пания Оналбаевна;
- Сүгірбай Аят Исатайұлы;
- Тумышев Нури Лазарович;
- Утесбаева Римма Жилкибаевна;
по партийному списку Народно-демократической патриотической партии «Ауыл»
- Конарбаев Аллаберген Азербайжанович;
по партийному списку Демократической партии Казахстана «Ақ жол»
- Корганбаев Батыржан;
по одномандатным избирательным округам
- Ворожейкин Сергей Юрьевич (округ №1);
- Бисенов Бекнур Амантаевич (округ №2);
- Ешманов Кийкбай Жакыпулы (округ №3);
- Рзаханов Максат Кикбаевич (округ №4);
- Матаев Жанбырбай Жанибекович (председатель маслихата, округ №5)
- Елтизаров Канат Тезекбаевич (округ №6);
- Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич (округ №7);
- Акджигитов Шарип Джалгаспаевич (округ №8);
- Сембигалиев Айбек Рахимбаевич (округ №9);
- Жубанов Сагатбек Орынгалиевич (округ №10);
- Озгамбаев Куанышбай Омирзакович (округ №11);
- Торекенов Бердимурат Билимович (округ №12);
- Дюсалиев Болат Аманжолович (округ №13);
- Буркитбаев Архимед Максатович (округ №14);
- Битан Сәдуақас Дүзелбайұлы (округ №15);
- Адеков Нурлыбек Кадыргалиевич (округ №16).
Отметим, что Мангистауской избирательной комиссией не представлены итоговые данные по абсолютному количеству голосов за каждого кандидата-одномандатника в областной маслихат. Приведены только доли голосов избирателей, отданных за кандидата.
Автор – Жомарт Амирханов, политический эксперт
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