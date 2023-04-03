Политический эксперт: Партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау

При этом по сообщению Мангистауской избирательной комиссии в списки избирателей были включены 412 183 жителя области. В голосовании за депутатов в областной маслихат приняли участие 222 251 избиратель, в том числе по открепительным удостоверениям – 142, вне помещений для голосования – 283.Получается, можно считать, что на голосовании за депутатов в Мажилис проголосовало аналогичное количество избирателей. Это дает нам цифру в 23 561 испорченный бюллетень при явке в 53,92% – а это на уровне партии «Ауыл». Голосов «Против всех» больше, чем по стране. Тут Мангистауская область входит в топ-4 регионов, которые голосовали против всех партий.Доля партии Amanat в регионе является наименьшей по республике, т.е. партии парламентского большинства не удалось достучаться до избирателей Мангистау.Для всех остальных партий доли голосов выше общереспубликанских, в том числе и для партии «Ақ Жол» – тут Мангистау является вторым регионом, который лучше всех проголосовал за партию Азата Перуашева. Это и является причиной того, что областной маслихат возглавил Жанбырбай Матаев, экс-председатель Мангистауского областного филиала партии.В областной маслихат удалось пройти трем партиям: 14 мандатов получила партия Amanat, по одному депутату в представительном органе будет от партий «Ауыл» и «Ақ Жол».Итоговый список депутатов VIII созыва Мангистауского областного маслихата выглядит так:- Беляева Ирина Валерьяновна;- Бимырзаев Иса Ибрайымович;- Боранбаев Бердикожа Ондасынович;- Ерсайынұлы Уайс;- Жолдыбаев Асылбек Турарович;- Карасаев Нурбек Карасаевич;- Керелбаев Аскарбек Сайынович;- Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы;- Марат Абзал Ғабитұлы;- Мендыгалиева Людмила Идаятовна;- Сармурзина Пания Оналбаевна;- Сүгірбай Аят Исатайұлы;- Тумышев Нури Лазарович;- Утесбаева Римма Жилкибаевна;- Конарбаев Аллаберген Азербайжанович;- Корганбаев Батыржан;- Ворожейкин Сергей Юрьевич (округ №1);- Бисенов Бекнур Амантаевич (округ №2);- Ешманов Кийкбай Жакыпулы (округ №3);- Рзаханов Максат Кикбаевич (округ №4);- Матаев Жанбырбай Жанибекович (председатель маслихата, округ №5)- Елтизаров Канат Тезекбаевич (округ №6);- Берекетов Бердыгали Мухамбеткалиевич (округ №7);- Акджигитов Шарип Джалгаспаевич (округ №8);- Сембигалиев Айбек Рахимбаевич (округ №9);- Жубанов Сагатбек Орынгалиевич (округ №10);- Озгамбаев Куанышбай Омирзакович (округ №11);- Торекенов Бердимурат Билимович (округ №12);- Дюсалиев Болат Аманжолович (округ №13);- Буркитбаев Архимед Максатович (округ №14);- Битан Сәдуақас Дүзелбайұлы (округ №15);- Адеков Нурлыбек Кадыргалиевич (округ №16).Отметим, что Мангистауской избирательной комиссией не представлены итоговые данные по абсолютному количеству голосов за каждого кандидата-одномандатника в областной маслихат. Приведены только доли голосов избирателей, отданных за кандидата.