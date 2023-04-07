Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 07 Апреля
+13...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.31 KZT
  • €1 = 487.84 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 11:17

Просмотров: 388

Экс-замакима Актау стал руководителем управления культуры Мангистауской области

Глава региона Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления культуры Мангистауской области. Им стал Абилкаир Байпаков, ранее занимавший должность заместителя акима Актау, сообщает пресс-служба акима области.

Фото ЦОК
Абилкаир Байпаков окончил Актауский университет им Ш.Есенова и Международную Академию труда по специальностям «История и право» и «Государственное и местное управление».

Трудовой путь начал преподавателем кафедры истории и философии Актауского университета им Ш. Есенова.

С 2000 по 2020 год занимал должности главного специалиста, начальника отдела департамента внутренней политики Мангистауской области, первого заместителя председателя Актауского городского филиала НДП «Нур Отан», руководителя аппарата акима Актау, акима с.Баянды, директора административного департамента АО «НК «СПК «Каспий», заведующего отдела организационно-партийной работы НДП МОФ «Нур Отан», руководителя аппарата акима Каракиянского района, начальника отдела административно-кадровых работ ТОО «СП «Caspi Bitum».

С августа 2020 года по настоящее время был заместителем акима Актау.



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Orion (Посетители) Сегодня, 11:58
НДП «Нур Отан»

На этом всё будущее перечеркнулось.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика