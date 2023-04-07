Экс-замакима Актау стал руководителем управления культуры Мангистауской области

Абилкаир Байпаков окончил Актауский университет им Ш.Есенова и Международную Академию труда по специальностям «История и право» и «Государственное и местное управление».



Трудовой путь начал преподавателем кафедры истории и философии Актауского университета им Ш. Есенова.



С 2000 по 2020 год занимал должности главного специалиста, начальника отдела департамента внутренней политики Мангистауской области, первого заместителя председателя Актауского городского филиала НДП «Нур Отан», руководителя аппарата акима Актау, акима с.Баянды, директора административного департамента АО «НК «СПК «Каспий», заведующего отдела организационно-партийной работы НДП МОФ «Нур Отан», руководителя аппарата акима Каракиянского района, начальника отдела административно-кадровых работ ТОО «СП «Caspi Bitum».



С августа 2020 года по настоящее время был заместителем акима Актау.