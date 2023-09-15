Премьер-министр ознакомился с ходом модернизации завода «Каспий» и подготовки МАЭК к отопительному сезону

- Акимату области необходимо обеспечить контроль за своевременным завершением ремонтных работ, – поручил Алихан Смаилов.

- С учетом ежегодного роста населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря появилась необходимость увеличить производство питьевой воды. В этой связи Президент поручил реализовать проект по расширению опреснительного завода «Каспий». Со стороны Правительства оказана необходимая финансовая поддержка. Акимату области нужно завершить данный проект до конца года, чтобы люди были обеспечены водоснабжением в полном объеме, – сказал премьер-министр.



Отмечается, что износ основного оборудования на МАЭК составляет более 80%, что приводит к аварийным ситуациям. В этом году за счет собственных средств предприятия ведется капитальный ремонт турбоагрегатов, котлоагрегатов и вспомогательного оборудования.Из резерва акимата Мангистауской области выделено 2,6 млрд тенге на замену наиболее изношенного оборудования. Кроме того, по поручению Премьер-Министра из резерва Правительства РК было выделено еще 4,9 млрд тенге на закуп нового оборудования и комплектующих. В настоящее время договоры с поставщиками оборудования заключены, ожидаемый срок поставки ноябрь-декабрь текущего года.В связи со значительным износом оборудования ТЭС планируется капитальный ремонт энергоблока №3 с частичной модернизацией в 2024 году. Запланирован также капитальный ремонт с полной модернизацией энергоблока №2 в 2025 году и энергоблока №1 в 2026 году. На месте незавершенного строительства в главном корпусе ТЭС планируется строительство энергоблока №4, для чего имеются все необходимые инженерные коммуникации. Срок реализации – 4 квартал 2027 года.В целом за счет модернизации действующих энергоблоков и строительства нового ожидается увеличение генерации суммарно на 420 МВт.Вместе с тем на сегодня готовы технические документы и получены положительные заключения Госэкспертизы по таким проектам, как строительство двух водогрейных котлов и модернизация котлоагрегата №7 на ТЭЦ-1, модернизация котлоагрегата №10 и реконструкция турбоагрегата №7 на ТЭЦ-2 с заменой на конденсационную турбину.Также директор ТОО «Опреснительный завод «Каспий» Нурлыбай Аккулов доложил главе правительства о работе по увеличению мощности завода до 40 тысяч кубометров в сутки.На модернизацию объекта из госбюджета выделено свыше 12 млрд тенге, а из резерва Правительства – дополнительно более 5 млрд.В настоящее время строительные работы по проекту выполнены на 90%.Алихан Смаилов отметил, что завод является основным источником питьевой воды для населенных пунктов Мунайлинского и Каракиянского районов. Его мощность на сегодня составляет 20 тыс. кубометров в сутки. Он обеспечивает водой более 180 тысяч человек.