Аким Актау озвучил недобросовестных застройщиков

- Все строящиеся объекты в городе должны контролироваться отделом архитектуры и строительства. Не допускать строительство объектов на участках, где инженерные сети не подведены. Этот вопрос нельзя игнорировать, так как он напрямую связан с недостатком воды, тепла и электроэнергии в городе, - сказал Улугбек Тналиев.

- Главным приоритетом является благополучие самого города. Паспорта всех строящихся объектов в Актау должны быть видны. Это необходимо для информирования горожан о планируемой застройке в городе. Что касается долевого строительства, отдел архитектуры должен проводить разъяснительную работу среди населения. В противном случае эта проблема может усугубиться, и количество обманутых жителей возрастет, - сказал аким города

На совещании глава города высказался о точечной застройке в Актау. По его словам, отсутствие контроля в сфере строительства приводит к дефициту воды и электроэнергии.В Актау пока только три жилых комплекса, застройщики которых имеют право приглашать людей к долевому строительству. Это ТОО «СК А-Строй Монтаж» (жилой комплекс «Достык», расположенный на земельном участке в 20 микрорайоне), ТОО «Dream Village» (жилой комплекс «Аktau Riviera», расположенный на земельном участке в районе зоны отдыха Теплый пляж) и ТОО «БС Строй» (жилой комплекс «Адал Таун», расположенный в 29 А микрорайоне).Также на совещании были упомянуты недобросовестные застройщики.ЖК «Султан» в 20 микрорайоне;ЖК «Аққала» в 29А микрорайоне;ЖК «Жанұя» в 16 микрорайоне;ЖК «Адал» в 16 микрорайоне;ЖК «Керуен» в16 микрорайоне;ЖК «Лепес» в 16 микрорайоне;ЖК «Бахыт» в 19 микрорайоне;ЖК «Мурагер» в 32В микрорайоне;ЖК «Атамекен» в 17 микрорайоне.Часть этих домов подлежит сносу, добавили в акимате.В том числе по четырем объектам строительства («Сұлтан», «Аққала», «Мұрагер», «Атамекен») и по двум строительным компаниям («Багис» и «ИнтерьерСтройАқтау») возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия.В ходе совещания аким города поручил отделу архитектуры усилить информационную работу среди населения по вопросам долевого строительства. Он также подчеркнул, что все строительные объекты города должны иметь соответствующие документы, в том числе паспорт.