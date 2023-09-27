Аким Актау озвучил недобросовестных застройщиков

Фото: пресс-служба акимата города Актау
На совещании глава города высказался о точечной застройке в Актау. По его словам, отсутствие контроля в сфере строительства приводит к дефициту воды и электроэнергии.
В Актау пока только три жилых комплекса, застройщики которых имеют право приглашать людей к долевому строительству. Это ТОО «СК А-Строй Монтаж» (жилой комплекс «Достык», расположенный на земельном участке в 20 микрорайоне), ТОО «Dream Village» (жилой комплекс «Аktau Riviera», расположенный на земельном участке в районе зоны отдыха Теплый пляж) и ТОО «БС Строй» (жилой комплекс «Адал Таун», расположенный в 29 А микрорайоне).
Также на совещании были упомянуты недобросовестные застройщики.
На территории города на сегодняшний день имеется девять проблемных жилых домов:
ЖК «Султан» в 20 микрорайоне;
ЖК «Аққала» в 29А микрорайоне;
ЖК «Жанұя» в 16 микрорайоне;
ЖК «Адал» в 16 микрорайоне;
ЖК «Керуен» в16 микрорайоне;
ЖК «Лепес» в 16 микрорайоне;
ЖК «Бахыт» в 19 микрорайоне;
ЖК «Мурагер» в 32В микрорайоне;
ЖК «Атамекен» в 17 микрорайоне.
Часть этих домов подлежит сносу, добавили в акимате.
В том числе по четырем объектам строительства («Сұлтан», «Аққала», «Мұрагер», «Атамекен») и по двум строительным компаниям («Багис» и «ИнтерьерСтройАқтау») возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия.
В ходе совещания аким города поручил отделу архитектуры усилить информационную работу среди населения по вопросам долевого строительства. Он также подчеркнул, что все строительные объекты города должны иметь соответствующие документы, в том числе паспорт.
- Все строящиеся объекты в городе должны контролироваться отделом архитектуры и строительства. Не допускать строительство объектов на участках, где инженерные сети не подведены. Этот вопрос нельзя игнорировать, так как он напрямую связан с недостатком воды, тепла и электроэнергии в городе, - сказал Улугбек Тналиев.
В Актау пока только три жилых комплекса, застройщики которых имеют право приглашать людей к долевому строительству. Это ТОО «СК А-Строй Монтаж» (жилой комплекс «Достык», расположенный на земельном участке в 20 микрорайоне), ТОО «Dream Village» (жилой комплекс «Аktau Riviera», расположенный на земельном участке в районе зоны отдыха Теплый пляж) и ТОО «БС Строй» (жилой комплекс «Адал Таун», расположенный в 29 А микрорайоне).
Также на совещании были упомянуты недобросовестные застройщики.
На территории города на сегодняшний день имеется девять проблемных жилых домов:
ЖК «Султан» в 20 микрорайоне;
ЖК «Аққала» в 29А микрорайоне;
ЖК «Жанұя» в 16 микрорайоне;
ЖК «Адал» в 16 микрорайоне;
ЖК «Керуен» в16 микрорайоне;
ЖК «Лепес» в 16 микрорайоне;
ЖК «Бахыт» в 19 микрорайоне;
ЖК «Мурагер» в 32В микрорайоне;
ЖК «Атамекен» в 17 микрорайоне.
Часть этих домов подлежит сносу, добавили в акимате.
В том числе по четырем объектам строительства («Сұлтан», «Аққала», «Мұрагер», «Атамекен») и по двум строительным компаниям («Багис» и «ИнтерьерСтройАқтау») возбуждены уголовные дела и проводятся следственные действия.
В ходе совещания аким города поручил отделу архитектуры усилить информационную работу среди населения по вопросам долевого строительства. Он также подчеркнул, что все строительные объекты города должны иметь соответствующие документы, в том числе паспорт.
- Главным приоритетом является благополучие самого города. Паспорта всех строящихся объектов в Актау должны быть видны. Это необходимо для информирования горожан о планируемой застройке в городе. Что касается долевого строительства, отдел архитектуры должен проводить разъяснительную работу среди населения. В противном случае эта проблема может усугубиться, и количество обманутых жителей возрастет, - сказал аким города