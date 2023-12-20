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ЛАДА.kz » Власть

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 11:32

Просмотров: 199

Порядка 12 млрд тенге планируют потратить на дноуглубительные работы Урало-Каспийского канала

В 2024 году начнется масштабная работа по углублению Урало-Каспийского канала. Об этом сообщил Министр транспорта Марат Карабаев на пленарном заседании Мажилиса, передает Kazinform.

фото из архива Lada.kz
Как сообщает Kazinform, Министр транспорта Марат Карабаев на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что на эти цели в бюджете предусмотрено 12 млрд тенге.

«В бюджете на 2024-2025 годы предусмотрено 12 млрд тенге. Работа начнется в следующем году. Мы доведем глубину этого канала до 2,5 метра. Эта работа будет завершена в 2025 году, и в этом же году этот канал будет подключен к Транскаспийскому международному транспортному коридору, - сказал Марат Кабаев.


Вопрос о необходимости проведения дноуглубительных работ задал депутат Дуйсенбай Турганов, который отметил, что из-за мелководности трансграничных рек в стране возникли некоторые трудности в судоходстве.

«Такая же проблема есть и на реке Урал из-за пониженного уровня воды. Глубина Урало-Каспийского канала составляет около 30-40 см. В результате грузоперевозки через канал ограничены. Особенно страдают рыбаки. На каком этапе находятся работы по дноуглублению и очистке Урало-Каспийского канала?» - спросил депутат.


В ответ министр транспорта Марат Карабаев напомнил, что выделение средств на дноуглубительные работы канала «Жайык-Каспий» поддержал Парламент.
По его словам, этот проект расширит экспортные возможности таких компаний, как KPI и ТШО. Предполагаемый объем перевозок составит около 1 млн тонн. В перспективе планируется приобретение дноуглубительной техники для поддержания параметров судоходства на должном уровне.



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