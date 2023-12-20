Порядка 12 млрд тенге планируют потратить на дноуглубительные работы Урало-Каспийского канала

фото из архива Lada.kz
Как сообщает Kazinform, Министр транспорта Марат Карабаев на пленарном заседании Мажилиса сообщил, что на эти цели в бюджете предусмотрено 12 млрд тенге.
Вопрос о необходимости проведения дноуглубительных работ задал депутат Дуйсенбай Турганов, который отметил, что из-за мелководности трансграничных рек в стране возникли некоторые трудности в судоходстве.
В ответ министр транспорта Марат Карабаев напомнил, что выделение средств на дноуглубительные работы канала «Жайык-Каспий» поддержал Парламент.
По его словам, этот проект расширит экспортные возможности таких компаний, как KPI и ТШО. Предполагаемый объем перевозок составит около 1 млн тонн. В перспективе планируется приобретение дноуглубительной техники для поддержания параметров судоходства на должном уровне.
«В бюджете на 2024-2025 годы предусмотрено 12 млрд тенге. Работа начнется в следующем году. Мы доведем глубину этого канала до 2,5 метра. Эта работа будет завершена в 2025 году, и в этом же году этот канал будет подключен к Транскаспийскому международному транспортному коридору, - сказал Марат Кабаев.
Вопрос о необходимости проведения дноуглубительных работ задал депутат Дуйсенбай Турганов, который отметил, что из-за мелководности трансграничных рек в стране возникли некоторые трудности в судоходстве.
«Такая же проблема есть и на реке Урал из-за пониженного уровня воды. Глубина Урало-Каспийского канала составляет около 30-40 см. В результате грузоперевозки через канал ограничены. Особенно страдают рыбаки. На каком этапе находятся работы по дноуглублению и очистке Урало-Каспийского канала?» - спросил депутат.
В ответ министр транспорта Марат Карабаев напомнил, что выделение средств на дноуглубительные работы канала «Жайык-Каспий» поддержал Парламент.
По его словам, этот проект расширит экспортные возможности таких компаний, как KPI и ТШО. Предполагаемый объем перевозок составит около 1 млн тонн. В перспективе планируется приобретение дноуглубительной техники для поддержания параметров судоходства на должном уровне.
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