Порядка 12 млрд тенге планируют потратить на дноуглубительные работы Урало-Каспийского канала

«В бюджете на 2024-2025 годы предусмотрено 12 млрд тенге. Работа начнется в следующем году. Мы доведем глубину этого канала до 2,5 метра. Эта работа будет завершена в 2025 году, и в этом же году этот канал будет подключен к Транскаспийскому международному транспортному коридору, - сказал Марат Кабаев.

«Такая же проблема есть и на реке Урал из-за пониженного уровня воды. Глубина Урало-Каспийского канала составляет около 30-40 см. В результате грузоперевозки через канал ограничены. Особенно страдают рыбаки. На каком этапе находятся работы по дноуглублению и очистке Урало-Каспийского канала?» - спросил депутат.