Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 20 Декабря
+8...+8
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 458 KZT
  • €1 = 501.1 KZT
  • 1 RUB = 5.08 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Власть

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 17:34

Просмотров: 186

Новый председатель назначен в Мангистауском районном суде

Указом Президента Республики Казахстан от 11 декабря 2023 года №410 председателем Мангистауского районного суда назначен Утебалиев Даурен Даулетович, сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда.

Фото с сайта мангистауского областного суда
Утебалиев Даурен Даулетович родился 11 ноября 1987 года в Тупкараганском районе.

Образование он получил как юрист, магистр права, экономики и бизнеса в Казахском гуманитарно-юридическом университете, Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете и Академии юстиции при Верховном Суде Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал главным специалистом Тупкараганского районного суда в 2009 году, в 2010-2012 годах работал старшим судебным приставом Тупкараганского районного суда, в 2012-2014 годах – главным специалистом отдела контроля и документооборота Мангистауской области.

В 2014-2020 годах – делопроизводитель судебного администратора Мангистауской области, главный специалист-секретарь судебного заседания отдела снабжения, с 2020 года по настоящее время – судья Мунайлинского районного суда.
 



Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика