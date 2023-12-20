Новый председатель назначен в Мангистауском районном суде

Утебалиев Даурен Даулетович родился 11 ноября 1987 года в Тупкараганском районе.



Образование он получил как юрист, магистр права, экономики и бизнеса в Казахском гуманитарно-юридическом университете, Западно-Казахстанском инженерно-гуманитарном университете и Академии юстиции при Верховном Суде Республики Казахстан.



Трудовую деятельность начал главным специалистом Тупкараганского районного суда в 2009 году, в 2010-2012 годах работал старшим судебным приставом Тупкараганского районного суда, в 2012-2014 годах – главным специалистом отдела контроля и документооборота Мангистауской области.



В 2014-2020 годах – делопроизводитель судебного администратора Мангистауской области, главный специалист-секретарь судебного заседания отдела снабжения, с 2020 года по настоящее время – судья Мунайлинского районного суда.

