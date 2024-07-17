Сменился руководитель аппарата акима Мангистауской области

Сегодня, 17 июля, глава региона Нурдаулет Килыбай представил нового руководителя аппарата акима Мангистауской области коллективу. По согласованию с администрацией президента РК им стал Малик Абдыкадыров. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.
Малик Абдыкадыров имеет высшее образование в сферах правоведения и юриспруденции.
Долгие годы работал в органах прокуратуры региона, занимал руководящие должности в департаментах Генеральной прокуратуры РК, возглавлял департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
С 2020 по 2023 годы работал заместителем акима Актау, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.
Последнее место работы – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Озенмунайгаз».
Ранее работавший руководителем аппарата Амангельды Халмурадов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.
Напомним, 16 июля стало известно о том, что новым акимом Актау стал Абилкаир Байпаков, его заместителями – Ерлан Саркенов и Тилеген Едигеев.
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