Сменился руководитель аппарата акима Мангистауской области

Сегодня, 17 июля, глава региона Нурдаулет Килыбай представил нового руководителя аппарата акима Мангистауской области коллективу. По согласованию с администрацией президента РК им стал Малик Абдыкадыров. Об этом сообщает пресс-служба акима региона.

Фото: пресс-служба акима Мангистауской области

Малик Абдыкадыров имеет высшее образование в сферах правоведения и юриспруденции.

Долгие годы работал в органах прокуратуры региона, занимал руководящие должности в департаментах Генеральной прокуратуры РК, возглавлял департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2020 по 2023 годы работал заместителем акима Актау, руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области.

Последнее место работы – заместитель генерального директора по коммерческим вопросам АО «Озенмунайгаз».

Ранее работавший руководителем аппарата Амангельды Халмурадов освобожден от занимаемой должности по собственному желанию.

Напомним, 16 июля стало известно о том, что новым акимом Актау стал Абилкаир Байпаков, его заместителями – Ерлан Саркенов и Тилеген Едигеев.