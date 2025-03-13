Заместитель акима Актау уволился на следующий день после назначения

Заместитель акима Актау Асет Шопанов уволился на следующий день после назначения, сообащет Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото пресс-службы Акатуского городского акимата

В городской администрации сообщили, что Асет Шопанов добровольно освобожден от должности заместителя акима Актау.

Асет Шопанов 3 марта был назначен на должность заместителя акима Актау. На следующий день, 4 марта, он уволился, - говорится в сообщении пресс-службы.

О назначении Асета Шопанова сообщалось 3 марта на сайте Lada.kz.

К слову, в мае 2024 года чиновнику было вынесено дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора.