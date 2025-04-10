Дело экс-председателя Актауского городского суда: вынесен приговор

Сегодня, 10 апреля, был оглашен приговор экс-председателю Актауского городского суда и частному судебному исполнителю, которые обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в размере 20 млн тенге, передает Lada.kz .

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Так, экс-председатель Актауского городского суда Бауржан Шайдуллин приговорен к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Его соучастник – бывший судебный исполнитель Ринат Джанахметов получил восемь лет заключения.

Государственное обвинение поддерживал прокурор Малик Оспанов.

До момента вступления приговора в законную силу Бауржан Шайдуллин и Ринат Джанахметов будут находиться под стражей.

Напомним, председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель обвинялись в мошенничестве и подстрекательстве подсудимой к даче взятки в размере 20 млн тенге за смягчение ей наказания при вынесении приговора. В июне 2024 года председателя Актауского суда арестовали. Также соучастник преступления, передававший деньги председателю, был заключен под стражу и водворен в следственный изолятор Актау.

В декабре 2024 года Агентством по противодействию коррупции завершено расследование в отношении председателя Актауского городского суда и частного судебного исполнителя. Так, 5 декабря Генеральной прокуратурой обвиняемые были преданы суду.

Судебный процесс по данному делу начался 29 января. Дело рассматривалось в Мунайлинском районе. Меры были приняты для обеспечения полноты и всестороннего объективного рассмотрения резонансого случая.