КНБ подтвердил задержание президента морпорта в Актау

В КНБ РК подтвердили задержание президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» Абая Турикпенбаева, а также сообщили о том, в чем его подозревают, передает Lada.kz со ссылкой на Информбюро.
Сотрудники КНБ задержали президента Актауского морского торгового порта Абая Турикпенбаева.
В отношении него начали досудебное расследование по статье 361 УК РК – «Злоупотребление должностными полномочиями».
Иную информацию в ведомстве не раскрыли.
Свою должность Абай Турикпенбаев занял 1 февраля 2017 года.
Напомним, о задержании президента АО «НК «Актауский международный морской торговый порт» стало известно от политического обозревателя Ербола Едилова.
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