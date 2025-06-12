Дело экс-судьи Шайдуллина: апелляционная коллегия вынесла решение

Стали известны результаты заседания апелляционной коллегии по делу экс-председателя Актауского городского суда Бауржана Шайдуллина, передает Lada.kz.
Решением суда от 10 апреля текущего года Бауржан Шайдуллин был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и приговорен к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Защита осужденного подала апелляционную жалобу на приговор.
Как сообщили Lada.kz в пресс-службе Мангистауского областного суда, вчера, 11 июня, апелляция оставила приговор первой инстанции без изменений.
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