Дело экс-судьи Шайдуллина: апелляционная коллегия вынесла решение

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Решением суда от 10 апреля текущего года Бауржан Шайдуллин был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки и приговорен к девяти годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Защита осужденного подала апелляционную жалобу на приговор.

Как сообщили Lada.kz в пресс-службе Мангистауского областного суда, вчера, 11 июня, апелляция оставила приговор первой инстанции без изменений.