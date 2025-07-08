Бывший аким Мангистауской области получил новую должность

Информацию о назначении гендиректором ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» экс-акима Мангистауской области Алика Айдарбаева подтвердили в нацкомпании «КазМунайГаз», передает Lada.kz со ссылкой Tengrinews.kz.
Слухи о трудоустройстве нефтяника и госслужащего стали циркулировать в этом году. В апреле появилась информация, что Алик Айдарбаев занял пост в структуре «Лукойла». В конце июне неофициальные источники сообщили о назначении экс-акима Мангистау гендиректором Kalamkas-Khazar Operating.
Алик Айдарбаев имеет многолетний опыт работы в нефтегазовом секторе и государственной службе.
Ключевые этапы его карьеры:
2011–2013 гг. — генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»;
2013–2017 гг. — аким Мангистауской области;
2017–2018 гг. — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;
2018–2022 гг. — председатель правления АО «НК «КазМунайГаз»».
Алик Айдарбаев покинул пост главы «КазМунайГаза» по состоянию здоровья.
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