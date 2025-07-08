Бывший аким Мангистауской области получил новую должность

Информацию о назначении гендиректором ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» экс-акима Мангистауской области Алика Айдарбаева подтвердили в нацкомпании «КазМунайГаз», передает Lada.kz со ссылкой Tengrinews.kz .

Алик Айдарбаев. Фото: damu.kazatomprom.kz

Слухи о трудоустройстве нефтяника и госслужащего стали циркулировать в этом году. В апреле появилась информация, что Алик Айдарбаев занял пост в структуре «Лукойла». В конце июне неофициальные источники сообщили о назначении экс-акима Мангистау гендиректором Kalamkas-Khazar Operating.

Алик Айдарбаев имеет многолетний опыт работы в нефтегазовом секторе и государственной службе.

Ключевые этапы его карьеры:

2011–2013 гг. — генеральный директор АО «Разведка Добыча КазМунайГаз»;

2013–2017 гг. — аким Мангистауской области;

2017–2018 гг. — первый вице-министр по инвестициям и развитию РК;

2018–2022 гг. — председатель правления АО «НК «КазМунайГаз»».

Алик Айдарбаев покинул пост главы «КазМунайГаза» по состоянию здоровья.