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11.07.2025, 15:18

Назначен новый заместитель гендиректора по производству Dunga Operating Gmbh

Власть 0 2 069 Наталья Вронская

Заместителем генерального директора по производству Dunga Operating Gmbh назначен Жандос Такиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на Совет по развитию стратегических партнерств в нефтегазовой отрасли Petrocouncil.

Фото: instagram.com/petro_council/
Фото: instagram.com/petro_council/

Жандос Такиров окончил РУНиГ имени Губкина в 2006 году в Москве.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в Buzachi Operating Ltd.

Более шести лет работал на производстве в Maersk Oil и более пяти лет в TotalEnergies начальником техобслуживания и надёжности, менеджером по производственным активам.

Последнее место работы  директор по производству Dunga Operating Gmbh.

Для справки:

Нефтегазовое месторождение Дунга расположено в Тупкараганском районе. Геологические запасы месторождения составляют 106 миллионов тонн нефти и более 6 миллиардов кубометров газа. Месторождение было открыто в 1966 году.

Проект «Дунга» реализуется в рамках договора о разделе продукции от 1 мая 1994 года (далее – ДРП), заключенного между «Oman Oil Company Limited» и правительством Республики Казахстан. Срок действия ДРП «Дунга» составляет 30 лет.

Уже 4 июля 2019 года подписано Соглашение о внесении изменений и дополнений в ДРП «Дунга» с продлением срока действия ДРП до 2039 года.

В настоящее время участниками проекта являются компании «Dunga Operating GmbH» (60%), «Oman Oil Company Limited» (20%) и PTTEP (Казахстан) Corporation (20%), совместно именуемые контрактором. Оператором проекта является «Dunga Operating GmbH».

По данным национальной нефтегазовой компании «КазМунайГаз», за первые шесть месяцев 2025 года на месторождении Дунга в Тупкараганском районе добыли 340 тысяч тонн нефти.

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