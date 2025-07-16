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15.07.2025, 19:51

Назначен новый заместитель акима Актау по вопросам коммунального хозяйства

Власть 0 1 699 Наталья Вронская

На должность заместителя акима Актау по вопросам коммунального хозяйства назначен Ергали Скандиров, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Скандиров Ергали Сисенгалиулы родился в 1983 году в Мангистауском районе Мангистауской области. В 2006 году окончил университет «Туран-Астана» в столице по специальности «Юрист».

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Астане, где работал заведующим эксплуатационным отделом и юристом в государственном республиканском учреждении «Резерв», а также в филиале «Автоматика».

В период с 2009 по 2014 годы работал юрисконсультом и инспектором партийного контроля организационно-контрольного отдела Мангистауского областного филиала партии «Нур Отан».

С 2015 по 2020 годы занимал должности инспектора и заместителя главы села в аппарате акима села Омирзак.

В 2020-2021 годах возглавлял отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау.

В 2021-2022 годах работал советником в АО «Каспийская социально-предпринимательская корпорация».

В 2022-2023 годах курировал социальную сферу в ТОО «Бозашы Транс Құрылыс».

С 2023 по 2025 годы был председателем избирательной комиссии Актау.

До сегодняшнего дня Ергали Скандиров занимал должность главного специалиста отдела инвестиционной политики и индустриально-инновационного развития управления индустриально-инновационного развития Мангистауской области.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
sake bakeevich
sake bakeevich
где все инженеры? им юристы не дают хода?
15.07.2025, 16:27
sake bakeevich
sake bakeevich
где все инженеры? им юристы не дают хода?
15.07.2025, 16:27
мунайши73
мунайши73
Коммунальное хозяйство и юрист.Хороший был город,когда его прокляли?
15.07.2025, 15:26
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