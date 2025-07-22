Новое назначение произошло в акимате Мангистауской области

Гульмира Балгожаева. Фото: акимат МО

Сегодня, 22 июля, распоряжением акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая руководителем управления информации и общественного развития назначена Гульмира Балгожаева.

Гульмира Балгожаева родилась в 1971 году в Мангистауской области. Образование высшее. В 1993 году окончила Атырауский педагогический институт по специальности «Учитель русского языка и литературы». В 2003 году - Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начала в 1993 году учителем русского языка и литературы в учебно-производственном объединении «Техническая школа» города Актау. С 1995 по 1998 годы работала преподавателем казахского языка и литературы в организациях образования.

С 1998 по 2001 год занимала должность переводчика в Мангистауском областном филиале Национального банка РК. В 2001-2002 годах являлась заместителем директора Экономического лицея.

Трудовой путь в государственной службе начала в 2003 году главным специалистом отдела анализа и мониторинга департамента внутренней политики Мангистауской области. Позже возглавила отдел по связям с общественностью данного управления. С 2005 по 2009 год - главный специалист пресс-службы акима области, с 2009 по 2017 год - руководитель этой службы.

С 2017 по 2022 годы работала руководителем различных отделов управления по делам религий Мангистауской области, где координировала взаимодействие с религиозными объединениями и пропаганду противодействия религиозному экстремизму.

С 2022 года и по настоящее время занимала должность руководителя Актауского городского отдела внутренней политики и развития языков.