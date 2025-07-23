Назначен исполнительный директор представительства «КазМунайГаз» в Актау

В Актау сменился исполнительный директор представительства АО «НК «КазМунайГаз». Им назначен уроженец Мангистауской области Даурен Мұханбетұлы Муратбай, передает Lada.kz по данным пресс-службы компании.

фото телеграм канала @КазМунайГаз

Даурен Муратбай родился в 1988 году в Актау. За свою карьеру он успел поработать в частном и государственном секторах. В разное время занимал должности генерального директора ТОО «Amanat Professional Construction Company», главного специалиста департамента по обеспечению качества в сфере образования Мангистауской области, а также руководил компаниями ТОО «GMK4 Group» и ТОО «Amanat GeoBuildGroup».

С декабря 2024 года он возглавляет дочернюю структуру КМГ — ТОО «Oil Construction Company».

В компании подчеркнули, что Даурен Муратбай будет совмещать две должности: исполнительного директора Представительства АО «НК «КазМунайГаз» в Актау и генерального директора ТОО «Oil Construction Company».