Аким села Бейнеу оштрафован за оформление земли на свою мать

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Из приговора суда следует, что аким села Бейнеу Нуржан Кенбаев принял решение, по которому на имя его матери был оформлен участок земли под строительство дома. Этот участок находится в селе Бейнеу.

Суд установил, что аким села Бейнеу, выполняя свои обязанности, не принял меры для устранения нарушений антикоррупционного законодательства. Кроме того, при принятии решения в отношении близкого родственника не уведомил в письменной форме своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов.

Вина акима села Бейнеу подтверждается его объяснением, протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника отдела профилактики и сведениями, имеющимися в материалах дела, - говорится в сообщении суда.

На судебном заседании Н. Кенбаев признал факт административного правонарушения, и, ссылаясь на материальное положение семьи, попросил снизить размер штрафа.

Судом отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда он признан виновным по статье 680 КоАП РК и привлечен к наказанию в виде административного штрафа в размере 393 200 тенге. Постановление суда вступило в законную силу, - заключили в пресс-службе.

Редакции удалось узнать, что аким не был освобождён от должности и продолжает исполнять свои обязанности.