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26.07.2025, 10:55

В Мангистау назначен новый руководитель школы олимпийского резерва по борьбе

Власть 0 4 810 Наталья Вронская

Роман Ахмедханов возглавил Мангистаускую областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по борьбе. Соответствующий приказ подписан 25 июля 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на управление физической культуры и спорта.

фото @sport_basqarmasy_mangystau
фото @sport_basqarmasy_mangystau

Роман Юзефович Ахмедханов родился 16 июля 1991 года в Актау. Получил высшее образование в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, а также окончил магистратуру в Западно-Казахстанском университете по направлению «Свободная борьба».

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве тренера-преподавателя в Мангистауском областном центре олимпийского резерва. В дальнейшем работал в Школе высшего спортивного мастерства, а в 2024 году занял пост заместителя директора по учебной части в КГУ МОСДЮСШОР. В 2025 году временно исполнял обязанности руководителя учреждения.

За 13 лет тренерской работы Ахмедханов подготовил одного чемпиона мира, двух бронзовых призеров чемпионата мира, а также чемпионов Азии. В 2024 году один из его воспитанников был зарегистрирован в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх.

Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш пожелал новому директору успехов в ответственной работе. По его словам, профессиональный опыт и организаторские способности Ахмедханова придадут новый импульс развитию спорта в регионе.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Имярек
Имярек
Роман КАПИТАЛЬНЫЙ КРАСАВЧИК
26.07.2025, 09:33
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