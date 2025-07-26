В Мангистау назначен новый руководитель школы олимпийского резерва по борьбе

Роман Ахмедханов возглавил Мангистаускую областную специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по борьбе. Соответствующий приказ подписан 25 июля 2025 года, передает Lada.kz со ссылкой на управление физической культуры и спорта.

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Роман Юзефович Ахмедханов родился 16 июля 1991 года в Актау. Получил высшее образование в Каспийском государственном университете технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова, а также окончил магистратуру в Западно-Казахстанском университете по направлению «Свободная борьба».

Трудовую деятельность начал в 2012 году в качестве тренера-преподавателя в Мангистауском областном центре олимпийского резерва. В дальнейшем работал в Школе высшего спортивного мастерства, а в 2024 году занял пост заместителя директора по учебной части в КГУ МОСДЮСШОР. В 2025 году временно исполнял обязанности руководителя учреждения.

За 13 лет тренерской работы Ахмедханов подготовил одного чемпиона мира, двух бронзовых призеров чемпионата мира, а также чемпионов Азии. В 2024 году один из его воспитанников был зарегистрирован в качестве кандидата на участие в Олимпийских играх.

Руководитель управления физической культуры и спорта Мангистауской области Максат Мукаш пожелал новому директору успехов в ответственной работе. По его словам, профессиональный опыт и организаторские способности Ахмедханова придадут новый импульс развитию спорта в регионе.