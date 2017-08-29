В акимате Мангистауской области произошли кадровые изменения

В 1989 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности «Инженер по автоматизации». В 2010 году закончил Embassy CES Oxford в Оксфорде. В 2015 году завершил обучение в «Алматы менеджмент Университет» по специальности «Магистр делового администрирования».



Бекмурат Жусупов свою трудовую деятельность начал в 1989 году мастером участка, затем был назначен начальником КИПиА на Актауском заводе пластмасс. Работал оператором Шетпинской нефтебазы, технологом предприятия «Когез».



С 1996 по 2005 годы занимался частным предпринимательством;

С 2005 по 2010 годы возглавлял ТОО «Мантеком»;

С 2011 по 2017 годы - секретарь областного маслихата.

В 2006 году окончил Актауский государственный университет имени Ш.Есенова по специальности «инженер-строитель». В 2015 году окончил Центрально-Азиатский университет и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Магистр делового администрирования».



В 2005 году начал свою трудовую деятельность мастером строительного участка в ТОО «Бисентин».

В 2008 и 2009 году работал главным специалистом отдела регулирования долевого участия в жилищном строительстве управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области.

В 2010 и 2011 году - эксперт управления аттестации и аккредитации департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Астане.

С 2011 по 2013 годы - начальник управления лицензирования департамента государственного архитектурно-строительного контроля, аттестации и аккредитации Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства города Астана.

С 2013 по 2015 годы - руководитель департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК Кокшетау.

С 2015 работал в должности заместителя акима Зерендинского района Акмолинской области.

Бекмурат Кадырбаевич Жусупов родился в 1965 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области. Образование высшее. Член партии «Нур Отан». Ранее занимал должность секретаря областного маслихата.На должность руководителя управления строительства Мангистауской области назначен Айдос Тангалиевич Хамиев. Родился в 1985 году в городе Шевченко Мангистауской области. Образование - высшее. До назначения работал заместителем акима Зерендинского района Акмолинской области.