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ЛАДА.kz » Власть

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:50

Просмотров: 1814

В акимате Мангистауской области произошли кадровые изменения

На должность заместителя акима области назначен Бекмурат Жусупов. Управление строительства региона возглавил Айдос Хамиев. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области.

Здание областного акимата. Фото из архива Lada.kz
Бекмурат Кадырбаевич Жусупов родился в 1965 году в селе Таучик Мангистауского района Мангистауской области. Образование высшее. Член партии «Нур Отан». Ранее занимал должность секретаря областного маслихата.

В акимате Мангистауской области произошли кадровые изменения


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В акимате Мангистауской области произошли кадровые изменения


На должность руководителя управления строительства Мангистауской области назначен Айдос Тангалиевич Хамиев. Родился в 1985 году в городе Шевченко Мангистауской области. Образование - высшее. До назначения работал заместителем акима Зерендинского района Акмолинской области.

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Комментарии ( 2 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 16:30
Кому действительно интересна эта новость, друзья?
 
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 сембай (Посетители) Сегодня, 16:07
Бекмұрат ағамызбен Айдос ініміздің халық үшін талмай еңбек етуіне тілектеспіз!
 
 

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