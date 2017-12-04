Аким Мангистауской области представил нового заместителя

После окончания института работал учителем средней школы села Махамбет в Атырауской области.



- С 1983 по 1995 годы - работал заместителем директора по учебно–воспитательной работе, директором средней школы в Махамбетском районе Атырауской области;



- С 1995 по 2002 годы - заведующий Махамбетским районным отделом образования;



- С 2002 по 2007 годы - заведующий Атырауским городским отделом образования;



- С 2007 по 2008 годы - руководитель департамента образования Атырауской области;



- Февраль-декабрь 2008 года - аким Курмангазинского района Атырауской области;



- Декабрь 2008 - май 2011 года - инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Серик Амангалиев родился 6 декабря в 1960 году в Атырауской области. Закончил Уральский педагогический институт имени А.С.Пушкина по специальности «Учитель истории и обществоведения» в 1983 году.Серик Амангалиев, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики и ЖКХ, архитектуры и транспорта.Руководителем управления здравоохранения Мангистауской области назначен Талгатбек Бапиев.