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ЛАДА.kz » Власть

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:15

Просмотров: 1352

Аким Мангистауской области представил нового заместителя

Ералы Тугжанов объявил о назначении Серика Амангалиева на аппаратном совещании в акимате Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе акима региона.

фото пресс-службы акима Мангистауской области
Серик Амангалиев родился 6 декабря в 1960 году в Атырауской области. Закончил Уральский педагогический институт имени А.С.Пушкина по специальности «Учитель истории и обществоведения» в 1983 году.

Серик Халешович Амангалиев:

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Серик Амангалиев, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики и ЖКХ, архитектуры и транспорта.

Руководителем управления здравоохранения Мангистауской области назначен Талгатбек Бапиев.


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Комментарии ( 7 )

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  • ann5366
 Patriot80 (Посетители) Сегодня, 16:44
Сам областной учитель а значит все учителя умнее всех dada
К черту такую кадровую политику
 
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  • arelav_74
  • ann5366
 Feniks (Посетители) Сегодня, 16:31
Цитата: RED SUN
Это вам не Япония или Корея, у нас худых чиновников не встретишь,

В Японии и Корее вкалывают и пашут, поэтому и толстых чиновников не встретишь. А здесь не умеют чиновники по настоящему работать.
 
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  • Feniks
  • arelav_74
  • ann5366
 RED SUN (Посетители) Сегодня, 16:24
Feniks,
Да, еще и похудеть не мешало бы.

Это вам не Япония или Корея, у нас худых чиновников не встретишь, не говоря уже о честности dada
 
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  • ann5366
 Feniks (Посетители) Сегодня, 16:21
Серик Амангалиев будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики и ЖКХ, архитектуры и транспорта.
Ну что ж, неплохое хобби для специальности «Учитель истории и обществоведения».
Да, еще и похудеть не мешало бы.
 
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  • Casper
  • Feniks
  • arelav_74
  • Ханым
  • ann5366
 Тихо (Посетители) Сегодня, 16:11
Серик Амангалиев, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики и ЖКХ, архитектуры и транспорта.
 Мораль басни Крылова. Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ....
 
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  • babnik
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 RED SUN (Посетители) Сегодня, 15:45
Только в нашей стране, человек может занять ответственную должность в сфере строительства и энергетики, не имея при этом инженерного образования. Хотя нынче образование не в почете, главное что б у тебя были связи, Саке, Баке, Маке анау-мынау...
 
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 Abik (Посетители) Сегодня, 15:35
Серик Амангалиев, как сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, будет курировать вопросы в сфере строительства, энергетики и ЖКХ, архитектуры и транспорта.

Зачем педагогу отдали такую сферу???

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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